Schwerer Lkw-Unfall auf A7 bei Hann. Münden

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autotransporter und einem Sattelzug ist auf der A7 bei Hann. Münden der 38 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugtransporters lebensgefährlich verletzt worden. Der andere Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten auch am späten Nachmittag noch an. Aus diesem Grund ist die Autobahn ab der AS Lutterberg Richtung Hannover weiterhin voll gesperrt. Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der 38 Jahre alte Autotransporter-Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache vermutlich das Ende eines baustellenbedingten Staus. Beim Versuch, dem Hindernis noch auszuweichen, stieß er zuerst gegen das Heck eines rechts auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Lkw, prallte dann gegen die Außenschutzplanke und anschließend erneut gegen den Sattelzug.

Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt

Dadurch schleuderten beide Fahrzeuge über die gesamte Fahrbahnbreite. Der mit vier Fahrzeugen beladene Autotransporter kollidierte mit der Mittelschutzplanke, drehte sich und kippte auf die Seite. Sein mit vier weiteren Autos beladener Anhänger riss ab und blieb auf dem Überholfahrstreifen stehen. Der 38 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Für die Dauer der ersten Maßnahmen an der Unfallstelle musste auch die Fahrbahn in Richtung Kassel kurzzeitig bis gegen 10.10 Uhr voll gesperrt werden, berichtet die Polizei Göttingen.

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hannover dauert aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten am späten Nachmittag weiter an. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.