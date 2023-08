Güterzug erfasst Pkw: Autofahrer aus Braunschweig stirbt

Am Montagnachmittag kam es lauf der Kreisstraße 4 bei Lauingen im Landkreis Helmstedt zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Ein Auto und ein Güterzug stießen zusammen. Dabei starb ein 52-jährige Autofahrer, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt.

Tödlicher Unfall im Kreis Helmstedt: Autofahrer aus Braunschweig fährt über gesperrten Bahnübergang

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr der 52-Jährige, der in Braunschweig zuhause war, kurz vor 17 Uhr mit seinem Toyota auf der K4 aus Richtung Lauingen in Richtung der Bundesstraße 1. An einem gesperrten Bahnübergang überfuhr der Mann aus Braunschweig die Bahngleise. Dabei übersah er einen Güterzug, der aus Richtung Braunschweig in Richtung Helmstedt unterwegs war. Das Auto des Braunschweigers wurde vom Güterzug erfasst und durch die Kollision komplett zerstört.

Dabei erlitt der 52-Jährige Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Warum der Mann mit seinem Auto den eigentlich gesperrten Bahnübergang passierte, wird derzeit noch untersucht. Der Bahnübergang sollte nach Baumaßnahmen am heutigen Dienstag wieder für den Verkehr freigegeben werden und war durch Absperrgitter und Verkehrszeichen gut sichtbar für den Verkehr abgesperrt. Die Bahnstrecke und die Kreisstraße 4 waren bis kurz nach Mitternacht voll gesperrt.