Hohegeiß: Kradfahrer bei Kollision mit Wildsau schwer verletzt

Zwei Kradfahrer sind bei Unfällen im Oberharz schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Goslar.

Am Dienstagnachmittag, 18. Juli, stellte ein Motorradfahrer aus Osterholz-Scharmbeck sein Motorrad in Sankt Andreasberg am Kurpark ab. Eine Bikerin aus Oberhausen hielt kurz darauf mit ihrem Motorrad neben dem abgestellten Krad an. Dieses kippte plötzlich in Richtung der Frau und stieß diese samt ihres Krades um. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Wildschweinrotte wechselt über B4 - Kradfahrer kann nicht mehr ausweichen

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, 19. Juli, gegen 3 Uhr: Ein 34 Jahre alter Mann aus Hannover ist mit seinem Motorrad auf der B4 von Hohegeiß in Richtung Braunlage unterwegs. In Höhe des Sportplatzes Hohegeiß wechselt vor ihm plötzlich eine Wildschweinrotte über die Straße. Er kann nicht mehr ausweichen und es kommt zum Zusammenstoß mit einer Sau. Dadurch stürzt der Motorradfahrer und verletzt sich schwer. Das Wildschwein verendete. Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.