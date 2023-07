Wir suchen die leckersten Bratwürste der Region!

Grill-Fans und Bratwurst-Liebhaber aufgepasst: Wo gibt es in unserer Region die leckersten Bratwürste? Das Wetter bietet sich perfekt für Grillabende mit Freunden und Familie an. Die Grillsaison ist in vollem Gange. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Welcher Fleischer aus Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Wolfenbüttel, Gifhorn, Peine oder Helmstedt bietet die leckersten Bratwürste in unserer Region an? Welche sind besonders knackig? Welche haben das gewisse Aroma? Her mit den Feinschmecker-Tipps!

Die meistgenannten Bratwürste werden wir mit einer Fach-Jury testen.

Schicken Sie uns eine Mail und verraten Sie uns: Was ist die beste Bratwurst der Region?

Ihre Lieblings-Bratwurst muss beim Grill-Wettbewerb unbedingt mit dabei sein? Unsere Experten-Jury darf den Gaumenschmaus nicht verpassen? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail mit dem Namen Ihrer Lieblingswürstchen und Hersteller/Fleischer an celine.wolff@funkemedien.de