 Mit Spaß und Freude im Arbeitsleben – trotz Handicap 

Für das perfekte Bild von einer glänzenden Käsereibe probiert Julien viel aus: Von jeder Seite wird das Glanzstück fotografiert, mal gegen das Licht gehalten, mal im Schatten fotografiert, mal hindurchgeschaut. Der 19-Jährige arbeitet im Berufsbildungsbereich Holz in Wolfenbüttel bei der Mehrwerk gGmbH der Evangelischen Stiftung Neuerkerode. Diese unterstützt mit einem vielseitigen Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebot Menschen mit Hilfebedarf bei ihrer beruflichen Orientierung und ihrer Teilhabe am Arbeitsleben.

Für Julien heißt dies vor allem, dass er mit Holz arbeitet. Er schleift, sägt und baut oder restauriert Gegenstände. Doch gemeinsam mit seinen Kollegen tauscht er nun das Schleifpapier gegen die Kamera.

Projektwoche findet im Rahmen von Zukunft Bilden statt

Die jungen Erwachsenen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung. Für ein Jahr erhalten sie von ihrem Ausbildungsbetrieb nicht nur ein Zeitungsabonnement, sie können auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen.

Bildschnitt, Lichtverhältnisse und eine gute Perspektive können für ein tolles Foto entscheidend sein. Julia Lormis, Fotografin

Aleyna, Kevin, Nicole, Sebastian, Julien, Jan, Antonja und Celina starteten in die Projektwoche zunächst mit der Fotowerkstatt unter der Leitung von Julia Lormis. „Bevor es richtig losgehen kann, geht es im ersten Schritt darum, ein gutes Foto zu erkennen“, sagte Lormis. „Bildschnitt, Lichtverhältnisse und eine gute Perspektive können für ein tolles Foto entscheidend sein.“

Fotos und Videos dokumentieren den Arbeitsalltag

Doch bei der Theorie sollte es nicht bleiben. Zum Aufwärmen wurden mit dem Handy die unterschiedlichsten Gegenstände fotografiert. Vom Wasserglas über einen Schwamm bis hin zu einer alten Schreibmaschine. Jeder konnte etwas anderes gekonnt in Szene setzen und das vorher gelernte Wissen direkt anwenden.

Zukunft Bilden: Projektwoche bei der Mehrwerk gGmbH Zukunft Bilden: Projektwoche bei der Mehrwerk gGmbH Acht Teilnehmende haben am ersten Tag der Zukunft Bilden Projektwoche an einer Fotowerkstatt mit der Fotografin Julia Lormis teilgenommen. Foto: Julia Lormis / Braunschweig

Zukunft Bilden: Projektwoche bei der Mehrwerk gGmbH Außergewöhnliche Gegenstände gekonnt in Szene setzen, war eine der ersten Aufgaben bei der Fotowerkstatt. Foto: Julia Lormis

Zukunft Bilden: Projektwoche bei der Mehrwerk gGmbH Für die richtige Perspektive durfte bei der Fotowerkstatt auch mal etwas Ungewöhnliches gewagt werden. Foto: Julia Lormis

Zukunft Bilden: Projektwoche bei der Mehrwerk gGmbH Teamarbeit und Spaß standen bei den praktischen Übungen in der Fotowerkstatt im Mittelpunkt.. Foto: Julia Lormis

Zukunft Bilden: Projektwoche bei der Mehrwerk gGmbH Theorie und Praxis wurden in der Fotowerkstatt mit der Fotografin Julia Lormis gekonnt verbunden. Foto: Julia Lormis



Zukunft Bilden: Projektwoche bei der Mehrwerk gGmbH Vom Porträt bis zum Selfie wurde alles mit der Kamera ausprobiert. Foto: Julia Lormis

An den folgenden Tagen sollten die neuen Kenntnisse vertieft werden. Die Teilnehmenden gaben einen exklusiven Einblick in ihre unterschiedlichen Berufsbildungsbereiche und zeigten, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Dokumentiert haben sie dies mit Fotos und Videos, haben Interviews geführt und sich genau überlegt, in welcher Reihenfolge alles festgehalten werden muss: Die leckersten Waffeln backt der Hauswirtschaftsbereich in Rautheim. Celine und Antonja kochen und backen hier gerne für alle Teilnehmenden. Bei Jan hingegen steht in der Holzwerkstatt in Rautheim eher die körperliche Arbeit im Fokus: Er baut von Palettenmöbeln bis hin zu Magnethaltern eigentlich alles, was gerade gefragt ist. Im Digitallabor in Wolfenbüttel ist Aleyna für die Produktfotografie und alles rund um Tabellen zuständig. Julien arbeitet hingegen mit seinen Kollegen Kevin und Nicole im Holzbereich. Und Sebastian und Celina können in der Klostergärtnerei in Riddagshausen ihren grünen Daumen unter Beweis stellen. Sie pflanzen an, wässern, ernten und kümmern sich um die Anlage.

Multimedia-Reportage fasst Ergebnisse zusammen

Was noch alles an Aufgaben auf sie wartet und welche Ziele sie verfolgen, haben die Teilnehmenden in einer Multimedia-Reportage festgehalten. Diese finden Sie ab sofort hier.