Bewerbungs-Endspurt für ein FÖJ im Nationalpark Harz

Junge Leute im Alter zwischen 18 und 26, die sich für die Natur, Umwelt und Menschen interessieren, können sich im Nationalpark Harz für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bewerben. Der Nationalpark Harz bietet mehrere FÖJ-Stellen an: in Sachsen-Anhalt am Natur-Erlebniszentrum HohneHof und in Niedersachsen im Nationalpark-Bildungszentrum und im Jugendwaldheim Brunnenbachsmühle, im Nationalparkhaus Sankt Andreasberg sowie im Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus.

Noch gibt es einige wenige freie Plätze, das Bewerbungsverfahren endet im kommenden Monat. Das FÖJ selbst beginnt nach Absprache im August oder September. In den verschiedenen Besuchereinrichtungen des Nationalparks wird den Teilnehmern ein Jahr lang die Gelegenheit geboten, sich in der Praxis für Natur und Umwelt einzusetzen, persönlich weiterzuentwickeln und beruflich zu orientieren.

Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben

Zu den vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben der FÖJler gehöre dabei neben der Besucherbetreuung vor allem das selbstständige Entwickeln und Durchführen von Naturerlebnisveranstaltungen mit Schulklassen und anderen Besuchergruppen, so die Nationalparkverwaltung. Dabei stehen erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Die Erfahrungen aus der praktischen Arbeit werden mit Seminarangeboten zu ökologischen Fragen und Zusammenhängen ergänzt.

Der Nationalpark Harz ist ein länderübergreifender Nationalpark in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Die FÖJ-Einstellungsverfahren unterscheiden sich deshalb in den beiden Bundesländern. Träger des FÖJ ist für das Land Sachsen-Anhalt die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz (SUNK) (http://www.sunk-lsa.de/) und für das Land Niedersachsen die Alfred-Toepfer-Akademie für Naturschutz (NNA) (http://www.nna.niedersachsen.de/foej/). Auf den beiden Internetseiten sind alle wichtigen Informationen zu den Einsatzstellen und zum jeweiligen Bewerbungsverfahren zusammengefasst, teilt die Nationalparkverwaltung mit. Eine Bewerbung ist über das jeweilige Internetformular möglich. Weitere Informationen zum FÖJ gibt es im Nationalpark-Bildungszentrum unter 05582/9164-0 oder per E-Mail an biz@nationalpark-harz.de.

Eine Zusammenstellung zu den Möglichkeiten von Freiwilligendiensten im Nationalpark Harz sind auch auf der Webseite des Nationalparks Harz unter https://www.nationalpark-harz.de/de/mitmachen/oeko-jahr-bfd zu finden.

