Motorradunfall im Harz – 33-jähriger Biker aus Helmstedt verletzt

Goslar. Auf der B4 in Höhe Königskrug im Harz verletzte sich ein Helmstedter Motorradfahrer am Sonntagabend lebensgefährlich. Er rutschte 104 Meter.

Am Sonntagabend ist es im Harz zu einem schwerem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-Jähriger aus Helmstedt wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Helmstedter war mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Braunlage in Richtung Torfhaus unterwegs. Kurz vor Königskrug kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve aufgrund erhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er rutschte in den Seitengraben und kam dort nach insgesamt 104 Metern zum Erliegen, wie die Polizei Goslar mitteilt.

Durch den Sturz wurde der 33-jährige Helmstedter lebensgefährlich verletzt und musste noch vor Ort in ein künstliches Koma versetzt werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad hat einen Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die B4 war während der Bergungsmaßnahmen im Zeitraum zwischen 18.40 Uhr und 20.30 Uhr voll gesperrt.

