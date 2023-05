Riesige Stinkpflanze: Blüte des Titanwurz in Göttingen öffnet sich

Göttingen. Seltenes Erlebnis: Blühender Titanwurz ist am 1. Mai 2023 im Alten Botanischen Garten in Göttingen bis Mitternacht zu sehen

Titanwurz blüht erstmals am 3. März 2018 in Göttingen. Aktuell steht er wieder kurz vor der Blüte.

Im Alten Botanischen Garten der Universität Göttingen hat die Blüte des Titanwurz – Amorphophallus titanum – begonnen, sich zu öffnen. Eine gigantische Menge an Menschen stand vor fünf Jahren bis weit in die Nacht Schlange im Alten Botanischen Garten – trotz Kälte in bester Stimmung. Denn es war eine frostige Frühlingsnacht im März 2018, als es erstmals so weit war, dass der beeindruckende Blütenstand erblühte. Tausende Menschen ließen sich das seltene Ereignis nicht entgehen (wir berichteten). Am heutigen Montag, 1. Mai, können Besucher das Erblühen der Stinkpflanze bis Mitternacht in Göttingen wieder live verfolgen.

„Die Titanwurz stammt aus den tropischen Regenwäldern Sumatras und kennt daher keine Jahreszeiten. Nach ihrem eigenen Rhythmus treibt die riesige unterirdische Knolle immer nur ein einziges meterhohes, stark gefingertes Blatt oder – wenn sie nach vielen Jahren genug Nährstoffe gespeichert hat – einen riesigen Blütenstand“, berichtet Dr. Michael Schwerdtfeger, Gartenkustos. Der Blütenstand beginne, sich am Nachmittag zu öffnen und verströme einen penetranten Gestank nach Aas, denn die Bestäuber seien keine Bienen und Schmetterlinge, sondern Aasfliegen und -käfer.

Titanwurz blüht nur eine Nacht

„Die Verwandtschaft zum heimischen Aronstab ist unverkennbar – nur tausendmal größer und monströser. Nach wochenlangem Wachstum – der Kolben ist bei unserer Pflanze derzeit 175 Zentimeter hoch und hat bei manchen Exemplaren schon bis zu drei Meter Höhe erreicht – währt das Blühen jedoch nur eine Nacht. In dieser Nacht wird der Botanische Garten bis ca. Mitternacht geöffnet bleiben, damit alle das skurrile Spektakel live miterleben können“, erklärt Dr. Schwerdtfeger weiter. Bereits am nächsten Tag werde der Kolben dann erschlafft in sich zusammensinken.

„Wann es nun genau so weit ist, werden auch wir erst am Mittag des Blühtages voraussagen können. Bleiben Sie tagesaktuell informiert auf Homepage des Gartens unter https://www.uni-goettingen.de/de/aktuelles/108653.html oder auf Instagram: alterbotanischergarten“, lädt Dr. Schwerdtfeger ein.

Stand 17.30 Uhr am heutigen Montag, 1. Mai, heißt es auf der Website: „Die Blüte hat begonnen sich zu öffnen, heute wird der Garten bis etwa Mitternacht geöffnet bleiben. Und wir weisen darauf hin, dass das Verlassen der Wege im ganzen Garten nicht gestattet ist.“

