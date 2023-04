Verkehrskontrollen im Harz – Polizei hat Motorräder im Fokus

Harz. Die Ursachen für Motorradunfälle durch Biker im Harzbereich lagen im Jahr 2022, zu 57 Prozent an überhöhter Geschwindigkeit. Daran will Steffen Jach, Leiter des Polizeikommissariats Oberharz, weiterhin arbeiten. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion „Sicher durch den Harz“ fand am Sonntag eine Kontrollaktion im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Goslar statt.

Geschwindigkeit bleibt Hauptunfallursache

Im Jahr 2022 hatten bereits 14 Menschen ihr Leben bei Verkehrsunfällen verloren. Eine der Hauptunfallursachen sei nicht angepasste Geschwindigkeit. Zudem würden Streckenverhältnisse immer wieder unterschätzt sowie Gefahren- und Vorschriftszeichen missachtet.

Insgesamt zwei Standkontrollen wurden am Wochenende durchgeführt: Eine fand an der B4 in Höhe Königskrug und Kesselberg statt, während die andere an der B242 in Höhe Entensumpf zwischen Clausthal-Zellerfeld und Braunlage sowie an der B241 im Bereich Auerhahn errichtet wurde. Das Ziel war hierbei die Senkung der Unfallzahlen unter Beteiligung von Motorradfahrern durch technische Überprüfungen der Zweiräder.

Polizei registriert 239 Verstöße insgesamt

Insgesamt wurden 239 Verstöße gemeldet, 184 waren Geschwindigkeitsverstöße, 84 davon Motorräder. Auch die acht Fahrverbote wurden ausnahmslos für die Motorradfahrer ausgesprochen. Die gut ausgebauten Straßen und die Kurven im Harz sind für Motorradfahrer immer ein Highlight und bedeuten Fahrspaß. Allerdings sorgt das Missachten von Verkehrsregeln jährlich für viele Verletzte und Tote.