Alkoholisierter Clausthaler bedroht 17-Jährigen mit Messer

Der Start in das Wochenende verlief in der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld alles andere als friedlich: Wie die Polizei berichtete, verübte ein 32-Jähriger gleich verschiedene Straftaten.

Der alkoholisierte Mann schlug im Laufe des Nachmittages zunächst zwei Personen im Stadtzentrum mit der Hand ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf, so heißt es weiter in der Pressemitteilung, begab er sich zum Busbahnhof, bedrohte dort zunächst einen 17-Jährigen mit einem Messer – und versuchte diesen damit zu verletzen.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei zeigte sich der Mann auch den Beamten gegenüber in einer aggressiven Stimmung, ließ sich nicht von diesen beruhigen. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, verbrachte die Nacht in der entsprechenden Zelle in Goslar. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.