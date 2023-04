Autofahrer bei Unfall in Northeim verletzt

In Northeim sind eine Pkw und eine Kleintransporter zusammengestoßen. Bei dem Unfall erlitt ein Autofahrer Verletzungen. Das berichtet die Kreisfeuerwehr Northeim.

Am Freitag, 21. April, gegen 11.15 Uhr, wird der Leitstelle in Northeim ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einer verletzten Person gemeldet. „In der Hillerser Straße in Northeim waren aus noch ungeklärter Ursache ein Personenwagen und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Personenwagens verletzt. Er war nicht eingeklemmt, kommt aber nicht alleine aus dem Fahrzeug, so der Anrufer“, berichtet Horst Lange, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Northeim unserer Zeitung. Die Ortsfeuerwehr Northeim und das Deutsche-Rote-Kreuz Northeim mit Notarzt seien alarmiert worden.

Feuerwehr und Retter helfen Fahrer aus dem Unfallwagen

Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde die Hillerser Straße gesperrt, der Pkw-Fahrer gemeinsam von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geholt und in den Rettungswagen gebracht. Anschließend kam der Verletzte per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

„Da bei dem Zusammenprall Betriebsstoffe auf die Straße geflossen waren, streute die Feuerwehr diese mit Bindemittel ab und klemmte die Fahrzeugbatterien bei den Fahrzeugen ab. Der Sachschaden wird von der Polizei mit etwa 15.00 bis 20.000 Euro angegeben“, so Lange.

Eine Ölspurbeseitigungsfirma übernahm abschließend die Reinigung der Fahrbahn. Um den Brandschutz hatten sich Kameradinnen und Kameraden vom Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug gekümmert. Insgesamt waren etwa 18 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Stadt Northeim im Einsatz.

Unfall in der Hillerser Straße in Northeim. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim