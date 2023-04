Wasserstofftechnologien: TU Clausthal zeigt innovative Ansätze

Forschende der Technischen Universität Clausthal sind aktuell bei der Hannover Messe, um dort innovative Ansätze auf dem Zukunftsfeld der Wasserstofftechnologien zu präsentieren. Das teilt die Universität mit. Auch in die „Women Power 2023“ bringt sich die Universität ein.

Angefangen bei Klimawandel und Energieknappheit bis hin zu instabilen Lieferketten und dem Fachkräftemangel: Die Industrie muss sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen. Um diese Situation erfolgreich zu bestehen, werden insbesondere innovative Technologien benötigt.

Gezeigt werden die neuesten Ansätze der rund 4.000 Ausstellenden, darunter auch die TU-Forschenden, auf der Hannover Messe in der laufenden Woche (jeweils von 9 bis 18 Uhr). CO₂-neutrale Produktion, künstliche Intelligenz, Wasserstofftechnologien, Kreislaufwirtschaft, Energiemanagement und Industrie 4.0 – das sind die übergreifenden Themen der Weltleitmesse der Industrie. „Nur im Zusammenspiel dieser Technologien wird es gelingen, unseren Wohlstand nachhaltig zu sichern und gleichzeitig den Klimaschutz voranzutreiben“, sagt Messe-Chef Dr. Jochen Köckler.

Forschungszentrum Energiespeichertechnologien gibt Einblicke in Wasserelektrolyseforschung

Genau diese übergreifenden Themen der Hannover Messe sind es, an denen die Forschenden der TU Clausthal arbeiten. In der Landeshauptstadt präsentieren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Forschungszentrum Energiespeichertechnologien (EST) der Harzer Universität. Sie stellen ihre neuesten Ansätze auf dem Gebiet der Wasserelektrolyseforschung vor, und zwar sowohl auf der Zell- als auch auf der Systemebene.

„Wir präsentieren die grundsätzlichen Komponenten einer Wasserelektrolysezelle und geben anhand einer Simulation Einblick in die Prozesse einer laufenden Wasserelektrolysezelle“, so Dr. Maik Becker (EST) aus der Arbeitsgruppe von Prof. Thomas Turek. Außerdem bringt sich die TU Clausthal im Rahmen der Hannover Messe am 21. April in die „Women Power 2023“ ein. Der Karrierekongress ist eine der erfolgreichsten Netzwerk- und Diskussionsveranstaltungen für Frauen, wenn es um Diversität, Karriereförderung, Nachhaltigkeit und neue Arbeitswelten geht. Die TU beteiligt sich in Form einer „Student Partnership“.