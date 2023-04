Hinter die Kulissen der DRF Luftrettung in Göttingen blicken

Göttingen. 50 Jahre DRF Luftrettung: Tag der offenen Tür an der Station Göttingen am Samstag, 15. April

Seit 50 Jahren können sich Menschen bei einem medizinischen Notfall auf die DRF Luftrettung verlassen. Anlässlich des Jubiläumsjahres öffnen die Luftretter am kommenden Samstag, dem 15. April, von 12 bis 18 Uhr ihre Türen an der Luftrettungsstation Göttingen. Die Bevölkerung ist an diesem Tag eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der Aktionstag soll den Menschen die Arbeit der Luftretter und deren Relevanz in der Rettungskette näher bringen.

Ein voll ausgestatteter rot-weißer Rettungshubschrauber in Sonderlackierung kann besichtigt werden und die Crew von Christoph 44 steht für Fragen bereit. Zudem können Besucher die interaktive Ausstellung „Welt der Luftretter“ entdecken und selbst an einem virtuellen Einsatzflug teilnehmen.

Kinder lernen helfen

Fünf- bis Zehnjährige üben in „Kinder lernen helfen“-Kursen richtiges Verhalten im Notfall. Und auch über die Karrieremöglichkeiten bei der DRF Luftrettung lässt sich Einiges erfahren. Außerdem präsentieren sich Rettungsdienst, Klinik, Feuerwehr und Polizei. Für Verpflegung ist gesorgt.

Christoph 44 fliegt Rettungseinsätze von Sonnenaufgang (frühestens ab 7 Uhr) bis Sonnenuntergang. Für die schnelle Hilfe in Notfällen sorgen Piloten der DRF Luftrettung, Notärzte der Universitätsmedizin Göttingen – Klinik für Anästhesiologie, Geschäftsfeld Notfallmedizin, Notfallsanitäter der DRF Luftrettung und der Berufsfeuerwehr Göttingen. Im Jahr 2022 war die Crew bei 1.486 Einsätzen gefordert. Die am 3. Juli 1980 gegründete Station befindet sich am Universitätsklinikum Göttingen.

Station Göttingen der DRF Luftrettung, Robert-Koch-Straße 40, Göttingen. Ausgewiesene, kostenlose Parkmöglichkeiten. Weitere kostenpflichtige Parkplätze auf dem Gelände der Universitätsklinik – Anfahrt über Zimmermannstraße.