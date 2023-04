2022: Mehr Neugründungen im Landkreis Göttingen

2022 werden laut IHK auch in den Landkreisen Göttingen und Northeim mehr Unternehmen gegründet als in den Jahren zuvor (Symbolbild).

Die Corona-Pandemie hat offenbar viele Menschen bestärkt, Neues zu versuchen: Im Jahr 2022 wurden – wie schon 2020 und 2021 in Niedersachsen und auch in den Landkreisen Göttingen und Northeim – mehr Unternehmen gegründet als in den Jahren zuvor. Das teilt die Göttinger Geschäftsstelle der Industrie und Handelskammer (IHK) Hannover mit.

Demnach stünden den 2.317 Neugründungen im Jahr 2022 in beiden Landkreisen (Göttingen 1.617 und Northeim 700) 1.702 Geschäftsaufgaben (Göttingen 1.185 und Northeim 517) gegenüber, was im Saldo gut 600 neue Unternehmen bedeutet. Das Gründungsgeschehen pro 10.000 Einwohner ist mit 49,5 in Göttingen und 52,6 in Northeim unterdurchschnittlich gegenüber den Vergleichszahlen in Niedersachsen (64,1) und im IHK-Bezirk Hannover.

Noch Potenzial in der Region

Christian Grascha, Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Göttingen. Foto: Raphael Wedemeyer / IHK Hannover

„Der positive Saldo ist sicherlich erfreulich. Insbesondere in den Jahren der Pandemie war die Erwartung eher kritisch. Es ist gut, dass trotz der schwierigen Lage so viele Menschen auch bei uns in der Region den Mut gefasst haben und sich selbstständig gemacht haben“, so der Geschäftsstellenleiter der IHK Hannover in Göttingen, Christian Grascha. Dass in den Landkreisen Göttingen und Northeim die Entwicklung unterdurchschnittlich sei, zeige, welches Potenzial noch bestehe. „Die Aktivitäten rund um die Life-Science-Factory mit Sartorius und mit der UMG zeigen beispielhaft, welche großartigen Perspektiven die Region insbesondere bei Ausgründungen aus den Hochschulen noch hat“, so Grascha.

Die meisten Unternehmensgründungen gab es auch 2022 in den unterschiedlichsten Dienstleistungsbereichen. Allein der Handel verzeichnet in Göttingen und Northeim 568 Neugründungen (Göttingen 411, Northeim 157). Das Gastgewerbe hatte in der Region 132 Neugründungen zu verzeichnen (Göttingen 99, Northeim 33). Gastgewerbe und Handel haben die Besonderheit, dass zu den echten Gründungen viele Übernahmen bestehender Betriebe hinzukommen. Insgesamt zeigt die Gewerbebilanz, die die Neugründungen den Geschäftsaufgaben gegenüberstellt, dass die Zahl der Unternehmen in fast allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme des Gastgewerbes und des Verkehrsgewerbes zugenommen hat.