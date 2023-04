Landkreis Göttingen sucht Gastfamilien für Austauschschüler

Göttingen. „Ein Stück weite Welt in die Region einladen“: Der Landkreis sucht nach Gastfamilien, die an dem internationalen Austauschprojekt YFU teilnehmen.

Der Landkreis Göttingen unterstützt die gemeinnützige Austauschorganisation „Youth For Understanding“ (YFU) bei der Suche nach Gastfamilien für Austauschschüler aus aller Welt, die im Sommer 2023 nach Deutschland reisen werden. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Darin heißt es: „Die 15- bis 18-Jährigen möchten hier ein Jahr lang zur Schule gehen, bei ehrenamtlichen Gastfamilien leben und Land und Leute ganz persönlich kennenlernen“.

Laut Mitteilung des Landkreises verbrächten aktuell bereits zwei YFU-Austauschschüler aus Tschechien und Südafrika das Schuljahr bei Gastfamilien im Kreis Göttingen. „Ein Jahr mit einem Jugendlichen aus einem anderen Land zu verbringen, ist eine sehr bereichernde Erfahrung“, erläutert Landrat Marcel Riethig sein Engagement. „Das interkulturelle Miteinander erweitert den Horizont aller Beteiligten und ermöglicht einen ganz neuen Blick, auch auf die eigene Kultur. Ich würde mich daher freuen, wenn erneut Familien aus unserer Region ein Stück weite Welt zu uns einladen und einen Austauschschüler bei sich aufnehmen würden.“

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Gastfamilien entdecken während des Austauschjahres eine neue Kultur im eigenen Zuhause und erweitern ihre Familie um ein neues, internationales Mitglied auf Zeit. Voraussetzungen gibt es dabei nicht viele“. Riethig erklärt dazu: „Gastfamilien müssen den Jugendlichen keinen besonderen Luxus bieten, sondern sollten sie einfach wie ein neues Familienmitglied in den Alltag integrieren“.

Mindestens grundlegende Deutschkenntnisse vorhanden

Alle Schüler besitzen bei Ankunft in ihren Gastfamilien mindestens grundlegende Deutschkenntnisse oder erwerben diese mit einem Online-Sprachkurs in den ersten Wochen des Austauschjahres. Das Deutsche YFU-Komitee bereite die Jugendlichen und Gastfamilien intensiv auf das gemeinsame Jahr vor und stehe ihnen während des Jahres bei allen Fragen mit persönlicher Betreuung auch vor Ort zur Seite.

Über die Austauschorganisation „Youth For Understanding“ heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung: „Das YFU ist ein gemeinnütziger Verein und eine der ältesten und größten Organisationen für internationalen Jugendaustausch. Bei den meist einjährigen Austauschprogrammen tauchen die Teilnehmenden komplett in den Alltag ihres Gastlandes ein und gewinnen neue Perspektiven auf die Welt. Während des Austauschjahres leben sie bei Gastfamilien, die im Gegenzug eine neue Kultur im eigenen Zuhause entdecken“. Seit der Gründung im Jahr 1957 hätten den Erläuterungen des Landkreises zufolge bereits rund 70.000 Jugendliche an den Austauschprogrammen teilgenommen. „Gemeinsam mit Partnerorganisationen in rund 50 Ländern setzt sich YFU für interkulturelle Bildung und Toleranz ein“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Wer Gastfamilie werden möchte, kann sich direkt bei YFU unter Telefon 040/227002-0 oder per E-Mail an gastfamilien@yfu.de melden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.yfu.de/gastfamilien.