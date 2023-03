Harzwasserwerke bekommen eine neue Doppelspitze

Hendrik Rösch, der bisherige Bereichsleiter für Planung und Bau bei den Harzwasserwerken, wird zum 1. April neuer Technischer Geschäftsführer. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Rösch tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Christoph Donner an und bildet zusammen mit Lars Schmidt, dem Kaufmännischen Geschäftsführer, die neue Doppelspitze der Harzwasserwerke.

„Mit Hendrik Rösch hat der Aufsichtsrat der Harzwasserwerke eine erfahrene Führungskraft der Harzwasserwerke zum Technischen Geschäftsführer ernannt“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Karsten Specht zur Wahl von Rösch. „Gemeinsam mit Lars Schmidt wird er das Unternehmen zukunftsorientiert aufstellen.“

Hendrik Rösch ist bei Harzwasserwerken ein alter Bekannter

Rösch ist bereits seit 2018 bei den Harzwasserwerken als Führungskraft im Projektgeschäft tätig und übernimmt das Traditionsunternehmen als Technischer Geschäftsführer in einer Zeit des Wandels: „Besonders im Bereich der Klimawandel-Anpassung und der Digitalisierung der Infrastruktur stehen wir vor wichtigen Themen, die uns in der Wasserwirtschaft auch zukünftig weiter herausfordern werden“, sagt Rösch zu seinen kommenden Aufgaben. „Dafür wollen wir den Rahmen schaffen und unser Unternehmen mit seinen wichtigen Aufgaben in der Trinkwasserversorgung und dem Hochwasserschutz mit neuen Lösungen und Ansätzen modern aufstellen.“

In seiner bisherigen Rolle als Bereichsleiter für Planung und Bau begleitete Rösch zuletzt bereits den Start großer Infrastruktur-Projekte wie die Generalsanierung der Vorsperre der Sösetalsperre. Das neue Tätigkeitsfeld ist dem gebürtigen Winsener (Luhe) daher bekannt: „Hendrik Rösch kann ohne lange Einarbeitung die Amtsgeschäfte übernehmen und ist mit unseren Herausforderungen und Zielen in der Wasserwirtschaft bestens vertraut“, erklärt Lars Schmidt.

