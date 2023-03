Ab Ende April Sperrung der B27 in Gieboldehausen

In Gieboldehausen sollen innerhalb des Ortes ab ca. Ende April Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 27 beginnen. Für die Dauer der Bauarbeiten bedeutet dies eine Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen der Elbingen und der Abzweigung Richtung Katlenburg-Lindau. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa eine Million Euro und werden vom Bund getragen.

Die weitläufige Umleitung von Göttingen nach Herzberg am Harz erfolgt in diesem Zeitraum ab Gieboldehausen über die B247 in Richtung Katlenburg-Lindau, in Katlenburg auf die B241 in Richtung Osterode am Harz und dann über die B243 in Richtung Herzberg am Harz. Die Umleitungsstrecke von Herzberg nach Osterode verläuft in umgekehrter Richtung.

Drei Bauphasen

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Goslar teilt mit, dass die Maßnahme in drei Bauphasen aufgeteilt wird, um Einschränkungen für Anlieger zu reduzieren.

Bauphase A umfasst Arbeiten an Gehwegen, Gossen, Borden und Straßeneinläufen unter halbseitiger Sperrung für etwa 14 Wochen. Anlieger können die Herzberger Landstraße einseitig von Herzberg aus erreichen. Die Durchfahrt aus Richtung Göttingen ist gesperrt.

Bauphase B: Sanierung von Durchlässen und Straßeneinläufen unter Vollsperrung als Wanderbaustelle für etwa acht Wochen. Anlieger können die Herzberger Landstraße von Herzberg oder von Göttingen aus erreichen. Der jeweils gesperrte Baubereich ist mit Fahrzeugen nur in Abstimmung mit der Baufirma erreichbar.

Bauphase C: Die abschließenden Asphalt- und Markierungsarbeiten erfolgen unter Vollsperrung nacheinander in den folgenden drei Bauabschnitten – Bauabschnitt C 1 (von Hofzufahrt Elbingen Haus Nr. 4 bis Hofzufahrt Nr. 27), Bauabschnitt C 2 (von Hofzufahrt Nr. 27 bis Zufahrt Tankstelle), Bauabschnitt C 3 (von Zufahrt Tankstelle bis Einmündung Ruhmestraße). Die Bauzeit für diese Arbeiten beträgt voraussichtlich sechs Wochen. Anlieger können die Herzberger Landstraße von Göttingen (außer Bauabschnitt C 3) oder von Herzberg aus erreichen. Der jeweils vollgesperrte Baubereich ist mit Fahrzeugen nicht erreichbar.

Voraussichtlich 2024 folgt die Sanierung der B27 zwischen Gieboldehausen und der neuen Oderbrücke – einschließlich Bau eines straßenbegleitenden Radwegs. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf etwa fünf Millionen Euro.