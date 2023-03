Landkreis Göttingen fördert Landesgartenschau Bad Gandersheim

Göttingen. Interkommunale Unterstützung soll die Region Südniedersachsen als Kultur- und Lebensraum in den Blick rücken

Ministerpräsident Stephan Weil, Bürgermeisterin Franziska Schwarz, Landrätin Astrid Klinkert-Kittel, Laga-Geschäftsführer Thomas Hellingrath (von rechts) beim Spatenstich zur Landesgartenschau in 2020.

Der Landkreis Göttingen unterstützt die Stadt Bad Gandersheim bei ihren Planungen zur Ausrichtung der Landesgartenschau (Laga) 2023 mit einem Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro. Ein entsprechender Beschluss ist in der Sitzung des Kreistages am Mittwoch, 8. März, gefasst worden.

Der Landkreis Göttingen will gemeinsam mit dem Landkreis Northeim die Region Südniedersachsen als attraktiven Kultur- und Lebensraum weiter in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Im Sinne einer interkommunalen Unterstützung hatte Landrat Marcel Riethig eine entsprechende Kooperationsanfrage unterstützt: „Wir wollen und müssen ganz unabhängig von Kreis- oder Stadtgrenzen ein gemeinsames Bild nach außen abgeben, um die Menschen im Land von unserer Region zu überzeugen“, betont Riethig nach der Kreistagssitzung. „Die Landesgartenschau soll nicht nur für die Stadt Bad Gandersheim, sondern für die ganze Region Südniedersachsen einen wichtigen Impuls setzen. Wir unterstreichen mit der partnerschaftlichen Unterstützung den Schulterschluss zwischen Bad Gandersheim, Northeim und Göttingen.“

Der Landkreis Göttingen wird nun eine Kooperationsvereinbarung mit der Landesgartenschau Bad Gandersheim gGmbH abschließen. Über die gezielte Kooperation will der Landkreis ein starkes Signal für Südniedersachsen als gemeinsamen Kultur- und Lebensraum in die Region senden.

Bei der vom 14. April bis 15. Oktober stattfindenden Laga werden 460.000 Besucher erwartet. Mehr Informationen unter laga-bad-gandersheim.de.