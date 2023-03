In Goslar: Celtic-Folk der Spitzenklasse live

Zu einer musikalischen Reise durch Irland entführt die mehrfach ausgezeichnete Celtic-Folk-Band Cara am 10. März um 20 Uhr im Kulturkraftwerk Harz Energie in Goslar. Die vier Musikerinnen und Musiker aus Irland, Schottland und Deutschland begeistern mit virtuosen Soli auf dem irischen Dudelsack, rasanten Geigenpassagen und ergreifenden traditionellen Balladen. Weltweit sorgen sie seit nunmehr 20 Jahren für umjubelte Konzerte. Im März sind sie zum zweiten Mal in Goslar zu Gast, nachdem sie 2020 für eine tolle Party vor 300 Gästen im Kulturkraftwerk sorgten.

Freunde des irischen Lebensstils werden sich am 10. März wie zuhause fühlen. Denn Gudrun Walther, Kim Edgar, Jürgen Treyz und – seit 2022 neu im Ensemble – Simon Pfisterer schaffen es, mit innovativen Arrangements, ergreifenden Eigenkompositionen, herausragenden Stimmen und rasanten irischen Rhythmen das Lebensgefühl der grünen Insel auf die Bühne und in den Saal zu tragen. Gefühlvolle Balladen, archaische gälische Mouth Music und eigene Songs mit aktuellem Bezug erfüllen den Veranstaltungsraum. Um der Begeisterung des Publikums ausreichend Platz zu bieten, wird der Saal des Kulturkraftwerks an diesem Abend nur teilbestuhlt. So darf durchaus mitgetanzt und gefeiert werden.

