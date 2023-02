In Wernigerode: Vernissage in der „Papierfabrik“

Wernigerode. Inklusionsprojekt „Malwerk“ zeigt „Farben der Freude“ an der Hochschule Harz in Wernigerode

Künstler Andreas Schirrmeister vor seinen Bildern zum Thema Ritter und Burgen, die auch an der Hochschule Harz gezeigt werden.

Am Donnerstag, dem 2. März, um 18 Uhr, laden die Hochschule Harz und die Evangelische Stiftung Neinstedt zur Vernissage der Ausstellung „Die Farben der Freude – Alltag und Nichtalltag einmal anders gesehen“ ein. Die im Inklusionsprojekt „Malwerk“ entstandenen Werke werden noch bis Ende April im Foyer der „Papierfabrik“ (Haus 9) auf dem Wernigeröder Campus gezeigt.

Zu sehen sind Werke auf Leinwand mit Acrylfarben, Pastellarbeiten oder Zeichnungen mit Kohle. Es geht um alltägliche Erlebnisse und Erfahrungen, geprägt durch fantasievolle Ideen und emotionale Ausdrucksformen. Die unterschiedlichen Charaktere der Künstler finden sich in einem formalen, bildhaften oder abstrakten Stil wieder. Entstanden sind die Arbeiten in wöchentlichen Workshops. Menschen mit geistiger Behinderung, die in den Häusern des Guten Hirten – einem Bereich der Evangelischen Stiftung Neinstedt – leben, kommen immer donnerstags mit Studierenden der benachbarten Hochschule Harz zusammen, um zu malen und zu gestalten.

Künstlerischer Leiter des Projektes ist Korvin Reich. Der freischaffende Maler, Zeichner und Lyriker erklärt: „Wir begegnen uns auf der gleichen künstlerischen Ebene. Das Malen verbindet uns und ist die Brücke zur Verständigung. Auch wenn sich das Leben als Mensch mit geistiger Behinderung und das Leben als Student im Alltag ganz anders anfühlt. Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen leben unmittelbarer und direkter mit ihren Gefühlen. Dadurch sind sie auch spontaner in ihrer künstlerischen Gestaltung. Das wirkt ansteckend und befreiend und mancher traut sich dann Dinge auszuprobieren, die er noch nie gemacht hat.“