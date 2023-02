Theater Nordhausen: Anbau wird im April 2023 fertiggestellt

Außen ist die Textilfassade hergerichtet, jetzt fehlt nur noch Innen der Feinschliff, dann ist der Anbau des Nordhäuser Theaters fertig.

Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im Frühling 2023, wird der Theateranbau im April durch die Stadt Nordhausen an TN LOS! übergeben und durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die neue Spielzeit ab September 2023 eingerichtet.

Grundsätzlich finden alle Vorstellungen und Konzerte der laufenden Spielzeit wie angekündigt in Sondershausen statt. Ab dem 23. Juni ist bei den Schlossfestspielen Sondershausen u.a. das Musical „Dr. Schiwago“ zu sehen.

Die große Eröffnung vom „Theater im Anbau“ wird dann für alle interessierten Nordhäuserinnen und Nordhäuser, zur neuen Spielzeit am 3. September, zelebriert.

Fragen und Antworten zum „Theater im Anbau“ beantworten die Stadtverwaltung Nordhausen und TN LOS! im folgenden FAQ.

Wann haben die Baumaßnahmen zum Theateranbau begonnen?

Der erste Bauabschnitt begann Mitte 2020, und er umfasste den mehrgeschossigen Anbau an der westlichen Seite des Theaters. Nötig wurde er, weil das historische Haupthaus aus allen Nähten platzte. Der Brandschutz und die Arbeitssicherheit für die Theatermitarbeiter waren nicht mehr vollständig gewährleistet. Jetzt werden zusätzliche Lager- und Nutzflächen sowie Büro- und Sanitärräume geschaffen, die für die räumliche Entlastung sorgen. In der hinteren Hälfte des Anbaus ist ein großer Leerraum entstanden, in dem die Interimsspielstätte Platz finden wird.

Was muss noch alles gemacht werden und wie lange wird das Einrichten dauern?

Während des laufenden Spielbetriebs benötigen wir mindestens zwei Monate. Wir bauen eine komplette Publikumstribüne, so wie wir sie von den Schlossfestspielen kennen, ein. Ein Bühnenaufbau, die gesamte Bühnentechnik, Licht- und Tontechnik müssen eingebaut werden. Der Hauptvorhang wird eingesetzt. Das koordinierende Inspizientenpult, bei dem alle technischen Fäden zusammenlaufen, und eine Durchsageanlage im ganzen Anbau müssen installiert werden etc. Es gibt unglaublich viele Details, die zwischen den Abteilungen geplant, abgestimmt und durchgeführt werden müssen.

Das heißt, für die restliche Indoor-Spielzeit bleibt das Theater in Sondershausen?

Ja, das Haus der Kunst für den Theaterbetrieb und das Achteckhaus in Sondershausen als Konzertort bleiben unsere Heimat, bis wir ins Schloss Sondershausen umziehen. Dort werden am 23. Juni die Schlossfestspiele mit dem Musical „Dr. Schiwago“ feierlich eröffnet.

Die große Eröffnung der Interimsspielstätte, dem „Theater im Anbau“, wird dann für alle interessierten Nordhäuserinnen, Nordhäuser und Kulturfreunde aus dem Umland der Startschuss in die kommende Spielzeit sein: Am 3. September, um 18 Uhr findet die festliche Eröffnungs- und Operngala statt.

Die Eröffnung wird sich entgegen der ursprünglichen Planung um ein Jahr verzögert haben.

Das ist richtig. Erst hat uns die Corona-Pandemie Bauverzögerungen beschert, dann kamen die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sehr erschwerend dazu. Aber das erste Etappenziel ist in Sicht. Dann gehen wir die Sanierung des Haupthauses an.

Das TN LOS! freut sich auf alles Kommende, auf die neue Heimat im Theater im Anbau und die langfristigen Aussichten, das komplett sanierte Haus mit Kunst, mit Theater, mit Musik, mit Tanz zu erfüllen und ein Ort der Begegnung zu sein. psv

Für Fragen zur Baumaßnahme ist die Stadtverwaltung zuständig,Telefon: 03631 696 9 429Für Fragen rund ums Theater und die Spielzeit, ist das Theater Nordhausen zuständig, Telefon: 03631 62 600.