Zum Jubiläum: Sonderstempelstelle im Nationalparkhaus

Sankt Andreasberg. Im Nationalparkhaus in Sankt Andreasberg gibt es aktuell einen Sonderstempel der Harzer Wandernadel - aber nicht im üblichen Stempelkasten.

Seit 25 Jahren besteht das Nationalparkhaus Sankt Andreasberg. Und das Jubiläum wird unter anderem mit einem Sonderstempel der Harzer Wandernadel begangen. Im Nationalparkhaus ist daher eine Sonderstempelstelle der Harzer Wandernadel eingerichtet. Und dieser ist nicht im üblichen Stempelkasten zu finden, sondern am Informationstresen des Nationalparkhauses während der Öffnungszeiten erhältlich.

Bis Ende März ist das noch dienstags bis sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr der Fall. Ab April hat das Haus dann wieder täglich bis 17 Uhr geöffnet, wochentags ab 9 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr.

Das 25-jährige Bestehen des Hauses wird im Juli gefeiert

Klaus Dumeier, Geschäftsführer der Harzer Wandernadel, brachte das Hinweisschild zum Sonderstempel am 1. Februar persönlich nach Sankt Andreasberg und ließ sich vom Leiter Thomas Appel durch das Nationalparkhaus führen, in dem die Wandernadeln und Wanderpässe bereits seit 2010 verkauft werden.

Beim Erfahrungsaustausch mit dem Team des Nationalparkhauses freute man sich über die gute Kooperation, von der beide Seiten profitieren und stellte einige Parallelen zwischen beiden Organisationen fest. Sowohl im Nationalparkhaus, das vom Landesverband des Nabu Niedersachsen betrieben wird, als auch bei der Harzer Wandernadel spielt das Zusammenwirken von haupt- und ehrenamtlichen Kräften eine besondere Rolle. Gemeinsam ist beiden Einrichtungen auch die aktive Förderung des naturverträglichen Tourismus – also des Wanderns im Nationalpark und im gesamten Harz zur Erholung und zum Naturerleben. Gefeiert wird das 25-jährige Bestehen des Hauses dann am 1. Juli, von 14 bis 18 Uhr mit einem bunten Programm im und am Nationalparkhaus.

Weitere Informationen gibt es unter www.nationalpark-harz.de/de/besucherzentren/nlp-haus-andreasberg

