Katlenburg-Lindau. Betriebsstoffe gelangen aus Werk in Lindau in die Rhume. Feuerwehren legen Ölsperren bei Katlenburg, Lindau und Wachenhausen.

Blaulicht Northeim Technischer Defekt: Öl fließt in die Rhume

Nach einem technischen Defekt in einem Werk in Lindau sind Betriebsstoffe in die Rhume gelangt, berichtet Horst Lange von der Kreisfeuerwehr Northeim.

Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war, bemerkte das Öl auf dem Wasser und verständigte via Notruf die Einsatzleitstelle in Northeim. 30 Kräfte der Feuerwehren Katlenburg, Lindau und Wachenhausen legten je eine Ölsperre in Lindau, Wachenhausen und Katlenburg.

Bindemittel ausgestreut

„Vor den Ölsperren wurde Bindemittel ausgestreut um das Betriebsstoff aufzufangen und zu binden. Die Ölsperren werden noch einige Zeit in der Rhume liegenbleiben, damit die Feuerwehrleute die ausgelaufenen Betriebsstoffe dann abschöpfen können“, so Horst Lange.