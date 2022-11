Münchehof. Mehrere Feuerwehren bei Hausbrand in Münchehof im Einsatz. Bewohnerin und ihre Tochter versuchen noch, eigenständig Flammen zu löschen

Blaulicht Seesen Haus brennt in Münchehof - zwei Personen verletzt

In einem Wohnhaus in Münchehof ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Brisanz erhielt die Einsatzmeldung mit der Ergänzung, das vermutlich Menschen noch im Gebäude sein“, berichtet Julian Lunkewitz von der Feuerwehr Seesen. Bei dem Brand wurden zwei Personen verletzt.

„Gebäudefeuer, vermutlich Menschenleben in Gefahr“, hieß es bei der Alarmierung der Feuerwehren Seesen und Münchehof sowie eines Zuges des Stadtfeuerwehrverbands Seesen, Rettungsdiensten aus Goslar und Northeim, dem DRK Münchehof sowie die Polizei Seesen gegen 2.33 Uhr zu einem Gebäudefeuer nach Münchehof. In der Straße „Am Sweenhof“ sollte ein Gebäude brennen.

Ein Trupp der Feuerwehr Seesen dringt unter Atemschutz über den Balkon in das Gebäude ein. Foto: Einsatzdokumentation Feuerwehr Seesen / Feuerwehr Seesen

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte der Löschzug aus Seesen einen hellen Feuerschein bestätigen. Die Feuerwehr aus Münchehof, die als erste am Einsatzort eintraf, stellte im ersten Stock ein Zimmer im Vollbrand fest. Die Flammen griffen bereits auf das Dach über. „Das kurze Zeit später eintreffende Löschgruppenfahrzeug sowie die Drehleiter aus Seesen leiteten sofort mit der Feuerwehr Münchehof einen Löschangriff ein“, so Lunkewitz.

Suche nach Bewohnern

Ein Trupp unter Atemschutz der Feuerwehr Münchehof sei über das Treppenhaus in das Gebäude vorgedrungen. Parallel dazu sei ein Trupp der Feuerwehr Seesen – ebenfalls unter Atemschutz – zur Brandbekämpfung über den Balkon in das Gebäude geschickt worden. „Beide Atemschutztrupps arbeitenden sich unter Nullsicht im Gebäude vor. Mit den eingeleiteten Maßnahmen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen konnten nach intensiver Suche im Gebäude nicht gefunden werden“, so Lunkewitz im Einsatzbericht.

80-jährige Bewohnerin und Tochter verletzt

Die 80-jährige Bewohnerin des Hauses habe sich selbstständig in Sicherheit bringen und ihre im Nachbarhaus wohnende Tochter alarmieren können. Beide versuchten noch eigene Löschversuche. Dabei zog sich die 80-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung und ihre Tochter Verbrennungen an der Hand zu. Beide worden durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus transportiert.

Bei den Löscharbeiten in Münchehof. Foto: Einsatzdokumentation Feuerwehr Seesen / Feuerwehr Seesen

Im weiteren Einsatzverlauf seien durch die eingesetzten Trupps noch Abluftöffnungen für eine Überdruckbelüftung geschaffen sowie über die Drehleiter teilweise die Dachziegel entfernt worden, um Nachlöscharbeiten durchzuführen. Der Zug Süd des Stadtfeuerwehrverbandes Seesen habe bei dem Aufbau einer Wasserversorgung unterstützt, die zentrale Atemschutzüberwachung besetzt und weitere Trupps unter Atemschutz gestellt.

Um 4.18 Uhr hieß es dann „Feuer aus“. Die Einsatzstelle wurde nach umfangreichen Aufräumarbeiten gegen 5 Uhr verlassen. Das Ende des Einsatzes war gegen 6 Uhr.