Neuer Besucherrekord beim Göttinger Literaturherbst

Göttingen. 19.800 Gäste kamen zur 31. Auflage des Festivals in Göttingen.

Der Göttinger Literaturherbst hat in diesem Jahr so hohe Besucherzahlen wie nie zuvor verzeichnet. Zur 31. Auflage des Festivals kamen 19.800 Gäste, wie Sprecherin Nina Hornig am Montag mitteilte. Das bisherige Rekordergebnis von 2019 sei damit um 400 Besucher übertroffen worden. Der Göttinger Literaturherbst 2022 mit rund 70 Veranstaltungen fand vom 22. Oktober bis 6. November statt.

„Die Zahlen zeigen, dass wir unser Publikum auch in einer Zeit, die von politischen und sozialen Unsicherheiten gekennzeichnet ist, mobilisieren konnten“, sagte Literaturherbst-Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold. „Viele der Fragen, die uns momentan beschäftigen, spiegelten sich im Programm des Festivals wider.“

Zu den Publikumsmagneten zählten Anke Engelke und Carolin Emcke, Dörte Hansen, Matthias Brandt, Günter Wallraff, Robert Menasse, Donna Leon und Neven Subotić. Die Reihe Wissenschaft beim Göttinger Literaturherbst präsentierte Einblicke in die Spitzenforschung, etwa mit den BioNTech Mitgründern Özlem Türeci und Uğur Şahin.

Auch das digitale Zusatzangebot „Literaturherbst ON AIR“ wurde den Angaben zufolge intensiv genutzt. Da die Lesungen noch bis Ende November in der Mediathek des Festivals zur Verfügung stehen, erfolgt die abschließende Auswertung der Zugriffe Ende des Monats.