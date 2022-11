Bewaffnete Täter überfallen Spielhalle in Göttingen

Göttingen. Täter fliehen nach Überfall auf Spielhalle in der Innenstadt von Göttingen mit Beute in unbekannter Höhe

Die Polizei Göttingen fahndet bisher erfolglos nach zwei Personen, die eine Spielhalle in der Kurzen Straße in Göttingen überfallen haben (Symbolfoto).

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende eine Spielhalle in der GöttingerInnenstadt überfallen. Personen wurden nicht verletzt. Das berichtet die Polizei am Donnerstag, 3. November.

Zwei dunkel gekleidete Männer verübten den Überfall am Samstag, 29. Oktober, gegen 12.10 Uhr in der Kurzen Straße in Göttingen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Fahndung bisher erfolglos

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen bedrohte einer der Täter einen Mitarbeiter mit einer Waffe und zwang ihn zur Herausgabe des Geldes. Die Räuber flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.