Göttinger Polizei beteiligt sich an europaweiter Kontrolle

Die Polizeidirektion Göttingen hat sich am Donnerstag, 13. Oktober, erneut an einer Großkontrolle im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche beteiligt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem gewerblichen Güter- und Personenverkehr und gehörte zum sogenannten Road-Pol-Netzwerk. Bereits im Februar und Juni dieses Jahres haben entsprechende Kontrollwochen stattgefunden, bei denen teils erhebliche technische Mängel sowie Verstöße gegen die Sozialvorschriften zutage gefördert worden sind.

Bereits ab 8 Uhr morgens wurden die ersten Kontrollstellen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen eingerichtet, die über den Tag verteilt bis 2 Uhr nachts aufrechterhalten wurden. Insgesamt wurden 71 Kolleginnen und Kollegen der Direktion sowie vier Diensthunde aus Göttingen im Bereich der Autobahnen 7 und 38 in Göttingen und Hildesheim sowie an den Bundesstraßen 3 in Delligsen, 6 in Nienburg und 83 in Hameln eingesetzt.

390 kontrollierte Personen und 354 Beanstandungen

Die geschulten Beamtinnen und Beamten wurden dabei von Mitarbeitenden vom Zoll, vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG), vom Landkreis sowie von Kräften der Bereitschaftspolizei Niedersachsen unterstützt. Im genannten Zeitraum wurden 326 Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen sowie 390 Personen kontrolliert, wobei es zu 354 Beanstandungen kam, die durch die eingesetzten Kräfte geahndet wurden.

In einem Drittel der Fälle kam es zu Verstößen gegen die Sozialvorschriften wie etwa Lenk- und Ruhezeiten, bei 59 Kontrollen wiesen die Fahrzeuge so gravierende Mängel auf, so dass sie stehen bleiben mussten und erst nach deren Beseitigung ihre Fahrt fortsetzen dürfen. Mit Blick auf die Verkehrstüchtigkeit wurde 12 mal eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen bei den Fahrzeugführenden festgestellt. Die Weiterfahrt musste auch in diesen Fällen untersagt werden.

49 Todesopfer im Verkehr im Jahr 2021

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, bei denen Menschen ums Leben kommen oder sehr schwer verletzt werden. Im Jahr 2021 etwa verzeichnete die Direktion insgesamt 48 Todesopfer und 658 Schwerverletzte. Bei den tödlichen Verkehrsunfällen war in sechs Fällen ein Lkw involviert, bei den schwer verletzten Personen in 53 Fällen.

Die Polizeidirektion Göttingen hat die Themenpatenschaft für den Bereich des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs in der Fachstrategie Verkehr des Landes Niedersachsen übernommen.

Bedeutsamer Baustein

„Wir als Polizeidirektion Göttingen verfolgen mit unserer Verkehrssicherheitsarbeit weiterhin das Landesziel der ,Vision Zero’ – also das langfristige Ziel, die Zahl der im Straßenverkehr getöteten oder schwer verletzten Personen bis zum Jahr 2050 auf nahezu Null zu bringen und zum Wohl der Allgemeinheit das Gefahrenpotenzial auf unseren Straßen zu minimieren“, sagt Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich der Großkontrolle.

„Die Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs sind ein bedeutsamer Baustein, um diesem Ziel näherzukommen. Die Ergebnisse des jüngsten Kontrolltages bestätigen diesen Ansatz und zeigen auf, dass sie unerlässlich sind.“

Fortschreitende Digitalisierung

Die fortschreitende Digitalisierung der Fahrzeugtechnik wie auch der vorgeschriebenen Begleitpapiere erfordert ein hohes Maß an Fachkompetenz sowie eine zeitgemäße technische Ausstattung der Einsatzkräfte.

„Die Polizeidirektion Göttingen begegnet diesem Umstand, indem sie fachliche Expertise und technisches Know-how in einer Regionalen Kontrollgruppe bündelt“, berichtet Gwendolin von der Osten weiter.

„Die Kolleginnen und Kollegen, die hier eingesetzt werden, verfügen über einen großen Sachverstand und tauschen sowohl ihre Erfahrungen als auch ihr Fachwissen bei regelmäßigen Fortbildungen aus. Ihr Wissen wenden sie bei Schwerpunktkontrollen in der Praxis an und leisten so ihren Beitrag für die Sicherheit auf unseren Straßen. Weiterhin freuen wir uns immer wieder über die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Behörden, die sich bei diesen Kontrollen bewährt hat“, bedankt sich Gwendolin von der Osten abschließend bei allen Beteiligten.

Netzwerk für mehr Sicherheit

Roadpol steht für „European Roads Policing Network“ und ist ein Netzwerk aus Verkehrspolizeidirektionen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Ziel des Netzwerks ist es, die Straßen Europas gemeinsam sicherer zu machen und die Zahl der schwer verletzten und getöteten Unfallbeteiligten nachhaltig zu senken.

Weiterhin sollen die Zusammenarbeit gefördert und Erfahrungswerte ausgetauscht werden. Die gemeinsamen europaweiten Kontrollwochen sowie unterschiedlichste Verkehrskampagnen unterstützen dieses Vorhaben.