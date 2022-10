Honky Tonk Kneipenfestival: In Braunlage soll es honken

Braunlage. Das große Livemusikspektakel „Honky Tonk“ startet am 15. Oktober 2022 wieder in Braunlage: Einmal zahlen, vier Locations und vier Bands erleben.

Die lange Nacht der Livemusik geht in eine neue Auflage: Am Samstag, 15. Oktober, lässt sich in Braunlage wieder Honky Tonk-Luft schnuppern. Das Kneipenfestival bietet von 21 bis 1 Uhr vier Bands in vier Locations.

Unkompliziert akustisch Musik machen ist das Motto von Price & Franklin.

Pop, Funk, Soul oder Electro

Das Duo aus Köln weiß mit allem zu begeistern, was akustisch gut klingt und begrenzt sich dabei nicht auf spezielle Genres oder Interpreten: Ob Pink, Amy Winehouse, Melissa Etheridge, Lady Gaga oder Lisa Stansfield, Rock, Pop, Funk, Soul oder Electro – alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Zu erleben im Design Hotel Viktoria.

Mit Songs aus den 60ern mit The Cantles wird im Jasper die Post abgehen. The Cantles haben sich Beat- und Rockklassikern verschrieben. Hits der Beatles, Rolling Stones, Kinks, Searchers, Buddy Holly und vielen anderen mehr werden beim Publikum sicher so manche Erinnerung wecken. Wobei die Hits Satisfaction, Pretty Women, Twist and Shout und Needles and Pins nicht fehlen dürfen.

Von Allman Brothers bis ZZ-Top

Rock-Party-Knüller stehen dann mit den „Juicy Fruits“ auf dem Programm der Kartoffelscheune. Juicy Fruits rocken deutsche und internationale Charts der vergangenen fünf Jahrzehnte – von Allman Brothers bis ZZ-Top.

Swing, Boogie Woogie, Rock’n’Roll, Rhythm & Blues bringt dann „Die Boogie DNA“ auf die Bühne in der „kleinen Zauberwelt“ – eine beschwingte Prise Nostalgie gepaart mit musikalischer Unbändigkeit.

Der Vorverkauf läuft noch bis zum 15. Oktober für 16 Euro in allen beteiligten Locations, bei der Touristinfo Braunlage und auf www.honky-tonk.de im Ticketshop. An der Abendkasse kostet es dann 19 Euro. Musikstart ist 21 Uhr.