Geflüchtete aus Ukraine im Arbeitsmarkt angekommen

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation aufgrund des Ukrainekrieges, der Energiekrise, von Lieferengpässen und Konsumzurückhaltung zeigt sich der Arbeitsmarkt in der Region Südniedersachsen laut Arbeitsagentur Göttingen erfreulich robust.

Entsprechend der üblichen saisonalen Entwicklung sei die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Göttingen im September gegenüber August um 772 oder 5,4 Prozent auf 13.624 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind allerdings 643 Menschen mehr in den Landkreisen Göttingen und Northeim arbeitslos gemeldet (plus 5 Prozent).

Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen

Ursächlich hierfür ist nach dem Arbeitsmarktbericht für September die Übernahme der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in die Zuständigkeit der Jobcenter, so dass sie jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Daher liegt die Zahl der im Jobcenter gemeldeten Arbeitslosen aktuell mit 9.956 deutlich über dem Wert des Vorjahresmonats (plus 1.049 oder 11,8 Prozent). Demgegenüber ist die Zahl der von der Agentur für Arbeit betreuten Arbeitslosen um 406 auf 3.668 binnen eines Jahres gesunken (minus 10 Prozent).

Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen, erklärt die aktuellen Zahlen wie folgt: „Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum August entspricht dem durchschnittlich üblichen Rückgang um diese Zeit. Junge Menschen beenden ihre Arbeitslosigkeit und nehmen eine Ausbildung oder ein Studium auf. Absolventen finden nach der Ausbildung einen neuen Arbeitsplatz. Und in den Wochen nach den Sommerferien steigt die Zahl der Neueinstellungen wieder. Dass dieser übliche saisonale Verlauf momentan auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten anhält, liegt an dem wachsenden Fach- und Arbeitskräftemangel, der nahezu alle Branchen betrifft“, so die Arbeitsmarktexpertin.

Betriebe suchen dringend Mitarbeiter

Betriebe versuchen, wenn möglich, ihre gut eingearbeiteten Beschäftigten zu halten. Denn neue Mitarbeitende zu suchen und zu finden, wird für Unternehmen auch mit Blick auf die demografische Entwicklung und die anstehenden Renteneintritte der Babyboomer-Generation immer herausfordernder. Wer seinen Job verliert oder den Wiedereinstieg ins Berufsleben sucht, hat gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden. In den Landkreisen Göttingen und Northeim, deren Gebiet der Agenturbezirk Göttingen umfasst, sank die Arbeitslosigkeit gegenüber August, stieg allerdings im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Im Landkreis Göttingen stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Septemberwert 2021 um 0,2 Prozentpunkte an und beträgt aktuell 5,7 Prozent. Insgesamt waren hier 9.622 Menschen arbeitslos, 545 weniger als im August (minus 5,4 Prozent). Binnen Jahresfrist stieg allerdings die Zahl der Arbeitslosen um 230 ( plus 2,4 Prozent).

Im Landkreis Northeim waren 4.002 Menschen arbeitslos, 227 weniger als im Vormonat (minus 5,4 Prozent), allerdings 413 mehr als im September 2021 (plus 11,5 Prozent). Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt hier 5,7 Prozent.