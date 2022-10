Göttingen. Kasperl und Seppel wollen den gefährlichen Räuber erstmals wieder am 9. Oktober um 15 Uhr einfangen.

In Göttingen: Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete

Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete wird wieder in den Spielplan des Jungen Theaters Göttingen aufgenommen. Das Familienstück ab vier Jahren nach Otfried Preußler ist zum ersten Mal in der aktuellen Spielzeit am Sonntag, 9. Oktober, um 15 Uhr zu sehen.

Hotzenplotz, der gefährlichste Räuber des ganzen Landes, ist erneut aus dem Gefängnis ausgebrochen. Kasperl und Seppel sind fest entschlossen, ihn wieder einzufangen.

Am liebsten würden sie ihn ein für alle Mal auf den Mond schießen. Kasperl und Seppel haben einen geheimen Plan und sie fangen an, eine Rakete zu basteln. Eine aus Pappe, Kleister und jeder Menge Klebeband. Eine Mondrakete! Jetzt muss Räuber Hotzenplotz nur noch einsteigen, losfliegen und in die Falle tappen. Ein Kinderspiel, oder nicht? Ein Abenteuer für Kinder und Erwachsene.

Tickets gib es an der Kasse des Jungen Theaters unter 0551-495015 oder per Mail an kasse@junges-theater.de.