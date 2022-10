Kabarett mit Zingsheim: „Aber bitte mit ohne “

Seesen. Neue Spielzeit startet am 6. Oktober im Kulturforum Seesen.

Der Comedian und Musiker Martin Zingsheim eröffnet mit „aber bitte mit ohne“ am Donnerstag, 6. Oktober, die neue Spielzeit im Kulturforum Seesen. Beginn des ca. zweistündigen Programms ist um 20 Uhr in der Aula im Schulzentrum, St.-Annen-Straße 30, in Seesen.

Heutzutage ist Verzicht der wahre Luxus. Echte Teilzeit-Asketen verzichten eigentlich auf alles: Fleisch, Laktose, Religion und vor allem eine eigene Meinung. Einfach loslassen. Auch Martin Zingsheim hat sich frei gemacht. Ein Mann. Ein Mikro. Keine Pyrotechnik. Martin findet in „aber bitte mit ohne“ eine ganze Menge Wahnsinn, auf den man verzichten könnte: Kundenrezensionen, Terrorismus-Experten, Tierfreunde, Hobbypsychologen, Online-Petitionen und glutenfreie Sprühsahne. „Nur auf eines sollten Sie niemals verzichten: Nämlich, ins Theater zu gehen!“

Karten gibt es unter anderem im Harz Kurier Service Center, Gipsmühlenweg, Osterode, unter www.konzertkasse.de und unter der Hotline 0531/16606.