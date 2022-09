A 7 und A 38: Diverse Sperrungen in den kommenden Wochen

Auf verschiedene Sperrungen auf der Autobahn 7 im Raum rund um Göttingen müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in den kommenden zwei Wochen einstellen.

Den Start machen am Montag, 26. September, acht nächtliche Sperrungen der A7-Richtungsfahrbahn Hannover zwischen Seesen und Northeim Nord. Wie Via Niedersachsen mitteilt, ist die Strecke demnach vom kommenden Montag an bis Freitag, 7. Oktober, jeweils von 21 bis 5 Uhr wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Ausnahme ist das Wochenende dazwischen.

Es wird eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet ab Anschlussstelle Seesen eingerichtet, die über die U 64a via B 243, B 248, B 64 und B 3 zur Anschlussstelle Northeim Nord führt.

Auch die Richtungsfahrbahn Hannover zwischen Northeim West und Echte ist in den Nächten vom 26. September bis zum 7. Oktober (außer am Wochenende) je von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Eine beschilderte Umleitungsstrecke ab Anschlussstelle Northeim West führt über die U11 und U13 via B 241, B 3, B 241 und B 248 zur Anschlussstelle Echte.

Nächtliche Wartung am Heidkopftunnel

Gesperrt ist laut einer Mitteilung der Autobahn GmbH in der kommenden Woche außerdem Teile der Autobahn 38. Grund sind Wartungsarbeiten am Heidkopftunnel. Wie das Unternehmen mitteilt, ist von Dienstag, 27. September, auf Mittwoch, 28. September, in der Zeit von 19 Uhr und 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Friedland die Nordröhre in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt.

Die Umleitungsstrecke U58 führt von der Anschlussstelle Arenshausen über die B80, die B27 und an der Anschlussstelle Friedland wieder auf die A38 in Richtung Göttingen.

In der Nacht von Mittwoch, 28. September, auf Donnerstag, 29. September, ist in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr zwischen der Anschlussstellen Friedland und der Arenshausen die Südröhre in Fahrtrichtung Halle voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke U 85 führt von der Anschlussstelle Friedland über die B 27, die B 80 und an der Anschlussstelle Arenshausen wieder auf die A 38 in Richtung Halle/Leipzig.