Ihre Stimme für die Landtagswahl am 9. Oktober 2022 können Bürgerinnen und Bürger auch per Brief abgeben.

Niedersächsische Landtagswahl Landtagswahl im Kreis Göttingen: So wählen Sie per Post

Wer für die bevorstehende Wahl des Niedersächsischen Landtags am Wahlsonntag, 9. Oktober, das Wahllokal nicht aufsuchen kann, hat die Möglichkeit Briefwahl zu beantragen. Wie der Kreis Göttingen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, geht das am Einfachsten mit der Wahlbenachrichtigung, über den QR-Code oder mit dem Antrag auf der Rückseite.

Antrag auf der Rückseite

Die Wahlbenachrichtigungen sollten bis zum 18. September an alle Wahlberechtigten per Post zugestellt sein. Wer bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt in der Stadt Göttingen wahlberechtigt zu sein, sollte sich möglichst kurzfristig mit dem Referat Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen in Verbindung setzen (per Mail an briefwahl@goettingen.de oder telefonisch unter 0551/400 5080), so heißt es vonseiten der Stadt weiter.

Online-Diskussion zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Am Dienstag, 27. September, veranstalten wir ab 18 Uhr eine digitale Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten unseres Wahlkreises. Senden Sie uns gerne Ihre Frage per Mail an redaktion-harzkurier@funkemedien.de oder per Post an Harz Kurier Redaktion, Gipsmühlenweg 2-4, 37520 Osterode am Harz. Betreff: „Wahldiskussion“. Bitte schreiben Sie dazu, ob Ihre Frage an alle oder nur an einzelne Kandidaten geht. Bitte teilen Sie uns außerdem mit, ob Sie mit der Nennung Ihres Namens einverstanden sind. Am Abend der Diskussion haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Fragen unter der Nummer (05522) 3170-444 zu stellen. Da wir nur eine Leitung zu Verfügung haben, bitten für eventuelle Wartezeiten um Verständnis. Die Diskussion wird live auf harzkurier.de und der Facebook-Seite des Harz Kurier übertragen. Auch dort haben Sie über die Kommentar-Spalte die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wegen der begrenzten Zeit für die Diskussion behält sich die Redaktion vor, eine Auswahl an Publikumsfragen zu treffen. Ähnliche Fragestellungen werden unter Umständen zusammengefasst. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

In der Stadt Göttingen seien bis jetzt bereits mehr als 8.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt worden. Die überwiegende Anzahl davon wurde per Online-Antrag oder postalisch beantragt. Bisher haben bereits rund 400 Wahlberechtigte am neuen Standort des Briefwahlbüros in der Philipp-Reis-Straße vor Ort ihre Stimme abgegeben. Das Briefwahlbüro ist Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 15 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 18.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Bitte für die Briefwahl ein Ausweisdokument mit Lichtbild mitbringen.

Unterlagen unbedingt versenden

Der hellrote Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 18 Uhr bei der Kreiswahlleitung eingehen. Die Adresse ist auf dem hellroten Umschlag aufgedruckt. Die Briefwahlunterlagen selbst können nicht am Wahltag in einem beliebigen Wahllokal abgegeben werden.

Die Unterlagen müssen unbedingt an die auf dem hellroten Briefumschlag aufgedruckte Adresse gesendet oder dorthin gebracht werden. Die Wahlunterlagen bitte in keinem Fall im Neuen Rathaus abgeben oder dort in den Briefkasten einwerfen!