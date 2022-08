Göttingen: Sturz vom Balkon endet tödlich

Göttingen. Tragisches Unglück ereignet sich im Hagenweg in Göttingen

Am späten Sonntagabend ist es am Hagenweg in Göttingen zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann ist von seinem Balkon im vierten Stock gestürzt und beim Aufprall gestorben. Die Polizei schließt ein Verbrechen aus.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr.

Zeugen beobachten Unfall

Bei dem Sturz handele es sich um einen tragischen Unfall, wie Polizeisprecher André Sikulski betont. Mehrere Menschen seien Zeugen des Unglücks gewesen. Der Mann habe demnach den Halt verloren und sei aus zehn bis zwölf Metern in die Tiefe gefallen. Er erlag den durch den Aufprall auf dem Boden verursachten Verletzungen.