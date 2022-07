Licht- und Soundchoreographie zur „blauen Stunde“

Zur „blauen Stunde“ erwartet die Besucher beim Wipfelleuchten auf dem Baumwipfelpfad Harz eine eindrucksvolle Licht- und Soundchoreographie. Bereits zum sechsten Mal – nach pandemiebedingter zweijähriger Pause – erstrahlen beim Wipfelleuchten auf dem Baumwipfelpfad und „Nachts durch die Wipfel“ auf der Baum-Schwebebahn Bad Harzburg am 20. August die Wipfel in magischem Glanz. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Rauschende Bäume, wandelnde Lichtgestalten in luftigen Höhen und Künstler „Angel Gabriel“. Er verspricht eine clowneske Performance am Vertikaltuch. Angel Gabriel möchte nach einem Arbeitstag auf der Erde in den Himmel zurückkehren und muss entdecken, dass seine Flügel nicht mehr funktionieren. Wird er an sein Ziel gelangen und seine Fähigkeit zu fliegen wiederfinden? Eine poetische Geschichte, mit einer besonderer Beziehung zum Publikum.

All das macht den Samstagabend zu einem magischen Erlebnis, das sich auch ganz entspannt im Beachclub mit Bar und Lounge genießen lässt. Hier sorgt DJ Poly für die passende musikalische Untermalung und rundet das Wipfelleuchten stimmungsvoll ab.

Das 6. Wipfelleuchten auf dem Baumwipfelpfad und „Nachts durch die Wipfel“ auf der Baum-Schwebebahn Bad Harzburg findet am 20. August 2022 statt. Foto: HarzVenture GmbH / Nordstadtlicht

Besucher dürfen gespannt sein, so wird das gesamte Programm unter dem Fokus der Elemente zusammengestellt. „Elements“ das bedeutet Feuer, Wasser, Licht und Erde werden in das Programm eingebunden und entführen den Gast in die bezaubernde Welt der Wipfel.

Epische Musik und strahlende Lichter

Epische Musik, strahlende Lichter und die Atmosphäre eines lauen Sommerabends im Kalten Tal sollen den Zauber der illuminierten Wipfel perfektionieren. Abgerundet wird das Angebot mit Essens- und Getränkeständen auf der Krone und Geologieplattform.

Gemeinsam mit der Firma „Hell & Dunkel“ aus Braunlage setzt Harz-Venture die Inszenierung parallel zum Salz- und Lichterfest in Bad Harzburg um. Denn am 20. und 21. August erstrahlt Bad Harzburg wieder zum Salz- und Lichterfest im Glanz Tausender Lichter. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feiert Bad Harzburg den Beginn der Soleförderung im Jahre 1575. Live-Musik, stimmungsvolle Illuminationen, Kinderbereich, Schlemmer- und Stöbermeile sowie ein großes Feuerwerk – all das bietet das Salz- und Lichterfest bei freiem Eintritt. „Es hat sich gezeigt, dass die Ergänzung im Kalten Tal gut von den Gästen und Besuchern angenommen wird und einen stimmungsvollen Höhepunkt des Veranstaltungsprogramms bildet“, so die Veranstalter.

Das Wipfelleuchten findet am 20. August von 19 bis 24 Uhr statt. Der Eintritt kostet 6 Euro. Der Einlass und Ticketverkauf findet direkt an der Krone des Baumwipfelpfades statt am Eingang des Kalten Tals statt. Im Vorverkauf sind Tickets online unter gurado.de/harzventure erhältlich.

Tickets für Baum-Schwebebahn begrenzt

Zusätzlich zum Wipfelleuchten findet das Nachtschweben auf der komplett illuminierten Baum-Schwebebahn statt. „Nachts durch die Wipfel“ können Gäste zum hinteren Ende des Baumwipfelpfades schweben und anschließend den Gang durch die Wipfel genießen. In Kombination mit einer Fahrt mit der Burgberg-Seilbahn, die an dem Tag bis 22 Uhr Gäste auf den Burgberg und auch wieder hinunter befördert, erwartet Gäste ein spektakuläres Erlebnis. Tickets für das Dreiergestirn sind ausschließlich online buchbar und kosten 21 Euro. Die Anzahl verfügbarer Ticketplätze ist auf 120 Stück begrenzt. Buchbar sind sie unter gurado.de/baumschwebebahn-harz. „Das wird magisch“, sagen Eva-Christin Ronkainen-Kolb und Holger Kolb, die Betreiber des Baumwipfelpfades Harz. Mehr Informationen unter www.baumwipfelpfad-harz.de