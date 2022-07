St. Andreasberg feiert Stadtfest mit Programm auf zwei Bühnen

Sankt Andreasberg. Am Samstag, 16. Juli, steigt die Party in der Bergstadt St. Andreasberg von 11 bis 24 Uhr

„The Rock Mining Company“ steht auch beim Stadtfest in St. Andreasberg live auf der Bühne.

Die Bergstadt Sankt Andreasberg feiert am Samstag, 16. Juli, gemeinsam mit Einwohnern, Gästen und Besuchern in der Dr.-Willi-Bergmann-Straße. Der Veranstalter Braunlage Tourismus Marketing freut sich, zum dritten Mal nach coronabedingter Pause zum Stadtfest laden zu dürfen und ist sicher, an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen zu können.

Der Auftakt zum Stadtfest hat bereits am 9. Juli um 14 Uhr stattgefunden mit der Eröffnung der Ausstellung „Altes Sankt Andreasberg“, die Jochen Klähn mit seinen Exponaten und mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt hat. Die Ausstellung kann im Foyer des Kurhauses bis zum 27. Juli besichtigt werden.

Das Stadtfest selbst startet am 16. Juli um 11 Uhr. Durch das Programm führt der Moderator Stefan Wolter von „Antenne Niedersachsen“.

Folklore und Rock

Auf zwei Bühnen – eine bei der ehemaligen Fleischerei Lutz und eine bei der Bäckerei Scheunemann – wird es ein buntes Programm geben. Über den Tag sind unter anderem folgende Künstler live zu erleben: Waldarbeiter-Instrumental-Musikverein (11 Uhr), Heimatbund Sankt Andreasberg (14 Uhr), Stiffler’s Dad aus Braunlage (17 Uhr), The Rock Mining Company (18 Uhr), Duo Variant (16 Uhr), Power Voices (14 Uhr) und eine Zaubershow mit Mister Lu (15 Uhr).

Der TSC Rot Gold lädt um 12 Uhr zu Tanzdarbietungen zum Mitmachen. Ebenfalls um 12 Uhr bietet das Trio Harzwald moderne Harzer Folklore. Harzer Folklore hat auch der Heimatbund ab 14 Uhr im Angebot. Ab 20 Uhr stehen Musik von DJs sowie um 23 Uhr eine Lasershow von Laser Experience auf dem Programm. Zwischendurch gibt es kurze Interviews mit interessanten Gesprächspartnern.

Es laden zahlreiche kulinarische und handwerkliche Stände zum Stöbern ein. Auch die Hundestaffel HarzSAR ist vor Ort.

Spiel und Spaß für die Jüngeren

Für die kleineren Gäste gibt es Spiel und Spaß mit vielen Aktionen sowie einer Speed Tubing Bahn rund um den Friedrich-Ebert-Platz.

Des Weiteren gibt es eine Tombola mit unterschiedlichen Sachpreisen.

Weitere Informationen unter www.sanktandreasberg.de