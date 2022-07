Schützen- und Volksfest Goslar bietet 2022 viele Highlights

Es ist wieder soweit: Das Schützen- und Volksfest in Goslar hat am Freitag, 1. Juli begonnen. Bis zum 10. Juli findet es auf dem Osterfeld statt und bietet wieder allerhand zum Erleben für Jung und Alt – rasante Fahrgeschäfte, Imbissangebote, einen Pott- und Krammarkt und viele tolle Jubiläumshighlights.

Auf mehr als 80.000 Quadratmetern bietet das Schützen- und Volksfest Goslar Spaß und Action für die ganze Familie.

Neue Attraktionen

Das Schützenfest ist bekannt für seine zahlreichen Fahrgeschäfte, die bei großen und kleinen Besuchern für Nervenkitzel sorgen. Neben Klassikern wie dem „Break Dancer“ und „Die Krake“ kommen in diesem Jahr viele neue Fahrgeschäfte auf dem Osterfeld hinzu, z.B. die „Sound Machine“ mit Überschlaggondeln, der „Fighter“ – ein (Propeller)-Überschlag mit 120 km/h sowie die Hochfahrgeschäfte „Robotix“ und „Pandora“. Auch für Kinder und Familien gibt es neue Attraktionen mit der Kinderachterbahn „Coco Beach“ und dem „Super Hopser“, der Spaß für die ganze Familie bietet.

Eine Vielzahl von Händlern laden zudem auf ihrem Pott- und Krammarkt zum Bummeln und Stöbern ein.

Höhepunkte

Die Höhenfeuerwerke auf dem Schützen- und Volksfest sind weit über Goslar hinweg bekannt und beliebt und können jeweils an den Freitagen, 1. und 8. Juli, am Goslarer Nachthimmel bestaunt werden. Besucher können sich auf einige neue Effekte und Farbvarianten freuen.

Am Dienstag, 5. Juli, ist traditioneller Herren-Abend auf dem Festplatz und am Mittwoch, 6. Juli, findet der Familientag auf dem Festplatz zu vergünstigten Preisen statt.

Hochseiltruppe

Vom 6. bis 10. Juli tritt die Hochseiltruppe der Geschwister Weisheit – das größte Ensemble seiner Art in Europa – in ca. 62 Metern Höhe mit einer etwa 20-minütigen Show auf. Auftrittszeiten der Hochseiltruppe sind am Mittwoch, 6. Juli, um 18 Uhr, Donnerstag, 7. Juli, um 20 Uhr, Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr, am Samstag, 9. Juli, um 16 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag, 10. Juli, um 16 Uhr und 20 Uhr.

Großer Jubiläumsumzug am 2. Juli

Anlässlich des Stadtjubiläums „1.100 Jahre Goslar“ findet am Samstag, 2. Juli, im Rahmen des Schützen- und Volksfestes der große Jubiläumsumzug statt. Von 13.30 Uhr bis 18 Uhr nimmt der Festumzug die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch elf Jahrhunderte Stadtgeschichte, wobei jedes Jahrhundert durch ein prägendes Schaubild und durch kostümierte Teilnehmer zum Leben erweckt wird.

Schlemmen und Genuss

Pizza, Langosch, Bratwurst und vieles mehr sorgen für Gaumenfreuden. Auch Naschkatzen finden das Richtige für sich mit Crêpes, Bubble-Waffeln, Eis und Co. Neu ist das Bayerische Bierdorf, das mit Hähnchen- und Haxenbraterei sowie mit täglicher Livemusik bei kostenfreiem Eintritt für Stimmung sorgt. Auch viele beliebte Schankbetriebe sorgen für kulinarische Genüsse.

Info: Park & Ride zum Festplatz

Rund um den Festplatz gibt es 400 Parkplätze. Freitags, samstags und sonntags fahren Busse im 20-Minuten-Takt zwischen 15 und 1 Uhr von der „Alte Heerstraße“ im Gewerbegebiet Baßgeige zum Festplatz und zurück.

Am Sonntag, den 10. Juli, fährt der Bus nur bis 22 Uhr.

Öffnungszeiten:

Mo - Do & So 14 bis 24 Uhr

Di, Fr & Sa 14 bis 2 Uhr

10. Juli 14 bis 22 Uhr

Weitere Informationen unter www.volksfest-goslar.de und www.goslar.de