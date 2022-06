Brockenaufstieg 2022: 440 Teilnehmer gehen an den Start

Nach einer Auszeit im Jahr 2021 werden dieses Jahr laut Daniela Reichhardt vom Wandersportevent Brockenaufstieg wieder Hunderte Starter „den Brocken rocken“. Am Wochenende machen sich 440 Wanderer auf den Weg von Göttingen zum Brocken.

Ziel sei, diese Herausforderung erfolgreich zu meistern. „Mit diesem Gedanken machen sich 370 Teilnehmer der Classictour am heutigen Samstag, 11. Juni, um 7 Uhr vom Campus Nord der Uni Göttingen auf den Weg nach Bad Lauterberg. Am Sonntag starten noch 70 Teilnehmer der Gipfeltour in Bad Lauterberg auf der 38 KM Tour“, so Reichhardt. Sportmoderator Thomas Hickmann wird die Wanderer im Ziel in Bad Lauterberg in Empfang nehmen. Im Festzelt im Zielbereich darf sich nach 49 Kilometern bei Musik, Catering und Massageangeboten nach der sportlichen Tour entspannt werden bevor die Wanderer Sonntagmorgen auf die 38 Kilometer zum Gipfel starten.

Livemusik und Ehrungen

Auf dem Brocken werden am Sonntag, 12. Juni, ab ca. 13 Uhr die 440 Jubiläums Wanderer erwartet. Neben Livemusik mit dem Göttinger Duo Lifeflair und Tanz werden besondere Ehrungen für die fünfte, zehnte und 15. Teilnahme am Brockenaufstieg ausgesprochen.

Ein weiteres Highlight wird die Übergabe des Schecks über 860 von den Teilnehmern gespendete Bäume sowie weitere 400 Bäume – gespendet von den Firmen Quattek & Partner, Baugeschäft August Frölich sowie des Restaurants La Romantica – an den Nationalpark Harz sein. Reichhardt erklärt: „Das Abschlusshighlight ist der Zieleinlauf mit echter Harzer Hexe bei hoffentlich grandioser Aussicht und die Fahrt mit der historischen Brockenbahn; der Rücktransport nach Göttingen ist ebenfalls inkludiert.“

Aktuelle Beiträge bereits während der Veranstaltung gibt es unter facebook.com/Brockenaufstieg und https://www.instagram.com/brockenaufstieg/?hl=de.