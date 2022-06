Einen Einblick in Goslars Geschichte erhaschen

Seit der feierlichen Eröffnung am 24. April befinden sich die Tourist-Information und das Welterbe-Infozentrum im historischen Rathaus am Markt 1 in Goslar (wir berichteten). Sie bieten Goslarern und auch Touristen täglich von 10 bis 17 Uhr Informationen und Einblicke in die Geschichte der Stadt Goslar.

Neben vielen Stadt- und Kostümführungen bietet Goslar Marketing jetzt auch Rathausführungen an, die täglich um 11.30 Uhr und um 14 Uhr stattfinden. Diese dauern ca. 1 Stunde und 15 Minuten.

Das zwischen 1295 und 1326 errichtete Gebäude gilt als eines der ältesten, noch erhaltenen Rathäuser im deutschsprachigen Raum und wurde immer wieder umgebaut und erweitert. Dessen verschiedenen Baustile und Epochen werden von einem erfahrenen Stadtführer bei einer Führung durch das Gebäude näher erläutert. Vor allem im 15. und 16. Jahrhundert – einer wirtschaftlichen Blütezeit der Stadt – fanden Modernisierungen und zeittypische Erweiterungen des Rathauskomplexes statt.

Maximal zwölf Teilnehmer pro Führung können den Erzählungen des Stadtführers lauschen und in den ehrfürchtigen Gemäuern des Rathauses das Senatorenzimmer sowie das Tonnengewölbe aus dem späten 13. Jahrhundert entdecken und entlang des „Sternenhimmels“ in der Rathausdiele sinnieren.

Buchungen unter www.goslar.de/tourismus/stadt-erleben oder direkt in der Tourist-Information.