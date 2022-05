Göttingen. Abschied nach 41 Jahren: Kriminaldirektor Matthias Schroweg verabschiedet sich in den Ruhestand. Sein Werdegang bei der Polizei.

Polizei Göttingen Leiter der Kriminalinspektion Göttingen geht in Ruhestand

Er gehörte der Polizei Niedersachsen 41 Jahre lang an, 16 davon leitete er die Zentrale Kriminalinspektion Göttingen: Kriminaldirektor Matthias Schroweg wird mit Ablauf des Monats Mai in den Ruhestand verabschiedet. Im Rahmen einer Feier wurde er bereits offiziell von Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, verabschiedet.

Matthias Schroweg war im Jahr 1981 in den Dienst der Polizei Niedersachsen eingetreten. Nach dem Studium fand er seine erste Verwendung im Landeskriminalamt Niedersachsen, bevor er 1985 zur damaligen Kriminalinspektion Hildesheim wechselte. Von 1994 bis 1996 war Matthias Schroweg zudem im Einsatz- und Streifendienst des damaligen Polizeikommissariats Hildesheim tätig.

Nach einer kurzen Stabsverwendung nahm er 1997 schließlich das Studium zum höheren Dienst an der damaligen Polizeiführungsakademie in Münster auf. Seine erste Verwendung nach dem Aufstieg führte ihn zunächst in die ehemalige Bezirksregierung Hannover, wo er unter anderem als Expo-Koordinator der Polizei der Bezirksregierung Hannover tätig war. Nach mehreren weiteren Verwendungen, unter anderem als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hameln, übernahm Matthias Schroweg im Jahr 2004 die Leitung des Dezernats 11 der damals neu gegründeten Polizeidirektion Göttingen.

Nur zwei Jahre später wurde er mit der Leitung einer ebenfalls noch jungen, neuen Dienststelle betraut - der Zentralen Kriminalinspektion Göttingen. „Ich habe eine spannende Zeit in der Polizei erlebt. Eine Spanne von über 40 Jahren – ein Weg von der Reiseschreibmaschine mit Durchschlagpapier hin zu VPN-Laptops, Videokonferenzen und komplexer IT-gestützter Analyse. Ich habe viele tolle Verwendungen gehabt, tolle Menschen kennengelernt und konnte mitgestalten. Dabei hat mich die Bekämpfung organisierter Kriminalität schon immer sehr interessiert. Sie ist aus meiner Sicht von großer Bedeutung, weil organisierte Kriminalität mit all ihren Facetten Einfluss auf Gesellschaft und Wirtschaft und damit erhebliche negative Auswirkungen hat. Insofern war die Leitung einer Zentralen Kriminalinspektion, deren Aufgabe unter anderem die Bekämpfung dieser Kriminalitätsform ist, für mich wirklich ein Traumjob.“

Gwendolin von der Osten: „Für sein Engagement danke ich Matthias Schroweg im Namen der Polizeidirektion Göttingen und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute, vor allem aber Gesundheit und Zufriedenheit.“

pol