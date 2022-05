St. Andreasberg feiert Ende Mai das Wiesenblütenwochenende

In Sankt Andreasberg steht am 28. und 29. Mai das Wiesenblütenwochenende an. Hierbei feiert die Bergstadt am Sonntag gemeinsam mit Einwohnern, Gästen und Besuchern das Wiesenblütenhoffest mit Kuhaustrieb beim Bergbauern auf dem Neigenfindt-Hof, Auf der Kuppe 3.

Beim jährlichen Viehaustrieb werden die Kühe von den Oberharzer Hirten aus ihrem Winterquartier wieder auf die frisch erblühten Wiesen geführt. Die Wiesen in Sankt Andreasberg gehören zu den besonders artenreichen Bergwiesen.

Das Wiesenblütenwochenende beginnt bereits am Samstag, 28. Mai, um 14 Uhr mit der Eröffnung der „Ausstellung zur Wiesenblüte mit Kuhaustrieb“ im Kurhaus-Foyer mit Stadtheimatpfleger Jochen Klähn. Anschließend lädt Ursel Koblitz zu einer Wanderung über die blühenden Bergwiesen ein.

Kuhaustrieb durch St. Andreasberg

Der Kuhaustrieb durch Sankt Andreasberg zum Neigenfindt-Hof folgt am Sonntag um 10.30 Uhr und läutet das Wiesenblütenhoffest ein. Die Kühe werden über das Sperrental hinunter und die Mühlenstraße hinauf getrieben. Quer durch die Stadt gelangen sie dann zur Festwiese.

Mit dem Hirtenruf um 11 Uhr wird die Kuhherde in Empfang genommen. Nach der offiziellen Begrüßung und Übergabe des Hütegroschen an die Hirten durch Bürgermeister Wolfgang Langer mit musikalischer Umrahmung des Heimatbundes Sankt Andreasberg erfolgt zunächst eine Vorführung der Harz-SAR Rettungshundestaffel, bevor sich die ökumenische Andacht und Viehsegnung in der Scheune anschließen.

Es laden zahlreiche Stände mit handwerklichen und kulinarischen Produkten zum Stöbern ein. Es gibt selbst gebackenen Kuchen, kalte und warme Getränke sowie Spezialitäten vom Grill.

Melkwettbewerb und Musik im Harz

Die jüngsten Besucher können sich an Alpakas erfreuen, die an diesem Tag auf dem Hof zu Besuch sind, und diese auf einem kleinen Rundgang begleiten. Des Weiteren werden Kinderschminken, Heuballentoben und Ballontwist mit Dolinda angeboten. Beim Melkwettbewerb 13.30 Uhr zeigen Kiepenfrauen und Hirten ihr Können.

Für musikalische Unterhaltung sorgen 12.30 Uhr das Duo „Lucky Lips“ mit Country, Rock und Oldies, 14 Uhr der „Waldarbeiter-Instrumental-Musikverein“ aus Sankt Andreasberg und ab 15 Uhr das „Trio Harzwald“.

Ab 10.30 Uhr steht ab den Parkplätzen am Kurhaus und Hoher Weg ein Kleinbus-Pendelverkehr zum Hoffest und zurück für 1 Euro pro Fahrt zur Verfügung.