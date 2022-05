Mann lässt sich austricksen und überweist Geld

Ein 60-jähriger Mann aus Seesen zeigte beim hiesigen Polizeikommissariat an, dass er Opfer eines Betruges geworden sei. Unbekannte Täter hatten am 18. Mai gegen 20 Uhr per „Whats App“ Kontakt mit ihm aufgenommen. Man hatte ihm suggeriert, dass es sich dabei um seine Tochter handeln würde und nach einem Notfall um die Überweisung von 1278,90 Euro gebeten. Dieser Forderung wurde auch nachgekommen, bevor der Geschädigte bemerkte, dass er einer Betrugsmasche aufgesessen war. pol

