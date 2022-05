Motorradfahrerin kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Dassel. Bei einem schweren Unfall auf der L548 zwischen Relliehausen und Eschershausen am Donnerstag wird eine Bikerin verletzt.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 548 zwischen den Ortschaften Relliehausen und Eschershausen im Landkreis Northeim ein schwerer Verkehrsunfall. Das berichtet die Polizei.

Eine 22-jährige Motorradfahrerin aus Ebergötzen kam demnach gegen 17.35 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Dielmissen.

Motorradunfall im Kreis Northeim: L548 muss mehrere Stunden lang gesperrt werden

Die Motorradfahrerin blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde durch Ersthelfer betreut, ehe sie mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Göttingen gebracht wurde.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die L548 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern zur Zeit an, so die Polizei.

pol/mh