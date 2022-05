Real-Standort Göttingen: Stadtrat fordert Weiterbetrieb

Mit einem Dringlichkeitsantrags spricht sich der gesamte Rat der Stadt Göttingen für den Weiterbetrieb des Real-Standortes in Weende und für die Weiterbeschäftigung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Das geht aus einer Mitteilung der Grünen-Ratsfraktion hervor.

Seit Montag läuft der Abriss des früheren Supermarktgebäudes. Das Aus des Marktes und damit ihre Entlassung kam für die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 20. April überraschend. Zuvor sei ihnen stets versichert worden, dass das Unternehmen Kaufland den Markt übernehmen und neu eröffnen würde, schreibt das Göttinger Tageblatt. Eigentlich sollte der Standort am 30. Juni zu Kaufland wechseln.

Schlechte Gebäudesubstanz

Von einer gesicherten Übernahme des Marktes in absehbarer Zeit durch Kaufland ist demnach keine Rede mehr. Zwar habe Kaufland nach Angaben eines Real-Sprechers weiter Interesse an dem Standort, die schlechte Bausubstanz des Gebäudes stünden den ursprünglichen Plänen aber im Wege.

Nun befasst sich auch der Stadtrat mit der Thematik. In Tagesordnungspunkt fünf der Freitagssitzung geht es um die interfraktionelle Resolution zur Zukunftssicherung der Real-Mitarbeiter.

In der Begründung dazu heißt es: „Bislang gingen alle Planungen der Stadt Göttingen davon aus, dass die Nahversorgung für Weende gesichert sei. Dieser Eindruck wurde gegenüber der Öffentlichkeit durch die Verhandlungen und Zusagen erzeugt. Genauso wiegten sich die Mitarbeiter in Sicherheit, nach einer Übernahme weiter beschäftigt zu werden. Alle wurden dabei getäuscht. Unerwartet und enttäuschend gibt es nun öffentlich andere Ansagen und Überlegungen. Deshalb fordert der Rat, die bisherigen Zusagen einzuhalten.“

Lange wurde spekuliert

Wie es weitergeht, ist derzeit unklar. Konzerne der Lebensmittelbranche sind als besonders wortkarg bekannt. Nach der Zerschlagung der ehemaligen Metro-Tochter Real war lange über die Zukunft der beiden Göttinger Filialen spekuliert worden.

Der andere Standort am Kauf Park in der Otto-Brenner-Straße soll nach wie vor am 20. Juni durch Kaufland übernommen werden. So steht es jedenfalls auf der Website von Real.

jlk