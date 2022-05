In Göttingen: Verkehrssicherheitstag speziell für Biker

Göttingen. Die Polizeiinspektion Göttingen bietet am 14. Mai ein breitgefächertes Präventionsprogramm für Motorradfahrer an. Das ist los.

Pünktlich zum Start in die Motorradsaison findet am Samstag, 14. Mai, in Göttingen der „1. Verkehrssicherheitstag“ der Polizeiinspektion Göttingen speziell für Bikerinnen und Biker statt. Auf dem Parkplatz direkt neben dem Jahnstadion im Sandweg erwartet Interessierte in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ein breitgefächertes Präventionsprogramm.

Die informative Veranstaltung findet in enger Kooperation mit der Göttinger Sport und Freizeit GmbH, der Verkehrswacht Göttingen, den „Blue Knights Germany XV - Weserbergland“ sowie weiteren Netzwerkpartnern statt.

Viele Tipps und Hinweise

Verkehrssicherheitsberater Jörg Arnecke. Foto: Polizei Göttingen

Verkehrssicherheitsberater Jörg Arnecke und weitere Verkehrsexperten stehen an diesem Tag für Gespräche und alle aufkommenden Fragen rund um einen sicheren Start in die Motorradsaison zur Verfügung. Dabei haben sie viele sinnvolle Tipps und Hinweise im Angebot.

Das steht auf dem Programm:

Erste-Hilfe „Upgrade“, kostenfreie Motorradübungen auf eigenen Maschinen (Nutzung und Durchführung erfolgt auf eigene Gefahr!), Verlosung von drei Fahrsicherheitstrainings durch die Verkehrswacht Göttingen, Tipps zur sichereren Motorradbekleidung durch Firmen und zum legalen Tuning durch Technik-Experten der Polizei Göttingen, gute Benzingespräche.

Mobiles Impf-Team vor Ort

Ein mobiles Impfteam der Johanniter-Unfall-Hilfe bietet im Zeitraum von 11 bis 14 Uhr eine „Covid-19-Impfung“ mit verschiedenen Impfstoffen – gemäß der Stiko-Empfehlung – an.

Interessierte hierfür mögen bitte ihren Impfausweis mitbringen.