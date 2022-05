Motorradfahrer schwer verletzt: Bus verliert Kühlflüssigkeit

Northeim. Bei einem Unfall am Donnerstag auf der B248 zwischen Wiebrechtshausen und Imbshausen verletzt sich ein Motorradfahrer schwer. Das ist passiert.

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 zwischen Wiebrechtshausen und Imbshausen am Donnerstagabend. Grund für das Unglück war verlorene Kühlflüssigkeit eines Omnibusses, wie die Polizei Northeim berichtet.

Ein Busfahrer aus Bad Grund war demnach gegen 18.15 Uhr auf der B248 in Richtung Imbshausen unterwegs. Während der Fahrt kam es zu einem Defekt am Fahrzeug, wodurch Kühlflüssigkeit auf die Fahrbahn geriet.

Motorradfahrer kann Flüssigkeit nicht mehr ausweichen und prallt gegen Baum

Ein dahinter folgender Motorradfahrer aus Northeim konnte der Flüssigkeit nicht mehr ausweichen, rutschte mit seinem Motorrad auf der Kühlflüssigkeit aus und stürzte.

Anschließend prallte der 19-Jährige gegen einen Baum neben der Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer.

Der Biker wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro, so die Polizei abschließend.

pol/mh