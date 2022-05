Blaulicht Nörten-Hardenberg: Fahrerin bei Unfall in Pkw eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der B3 bei Nörten-Hardenberg ist eine Autofahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt worden.

Kurz vor der Abfahrt Nörten kam die Frau am 1. Mai gegen 2.50 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab. In der Böschung kam das Fahrzeug zwischen Büschen zum Stehen. Da die Fahrerin bei dem Unfall verletzt und eingeklemmt war, wurden neben einem Notarzt die Ortsfeuerwehr Nörten-Hardenberg und der Rüstwagen der FTZ Northeim alarmiert.

Der verunglückte Pkw musste per Seilwinde auf die Straße gezogen werden. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Um an den Pkw zu gelangen, mussten Büsche und Sträucher von der Feuerwehr mit Kettensägen entfernt werden. Dann konnte das Auto mit einer Seilwinde auf die Straße gezogen werden.

Zur Rettung der eingeklemmten Fahrerin entfernten die Feuerwehrleute die Fahrertür und den B-Holm mit samt der hinteren Tür mittels hydraulischen Geräten.

Die verletzte Fahrerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in das Uniklinikum nach Göttingen gebracht.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten und Bergung des Fahrzeuges war die Bundesstraße gesperrt. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Der Sachschaden wird von der Polizei mit 30.000 Euro angegeben.

fw