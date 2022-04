Streitigkeiten eskalieren

Zu einem Streit zwischen zwei Männern aus Bad Harzburg kam es am 14.April gegen 16.30 Uhr. Der 53-Jährige und der 59-Jährige gerieten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung aufgrund der jeweils verschiedenen Einschätzung einer Verkehrssituation in der Herzog-Wilhelm-Straße, in Bad Harzburg. Diese entgleisten offenbar wechselseitig, so dass die Polizei um ihr Erscheinen gebeten wurde. Die Folge für beide Personen war die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens.

Nach Streitigkeiten in der Sachsenbergstraße zwischen einer 48jährigen Frau aus Ilsenburg und einer 24-Jährigen aus Bad Harzburg musste die Polizei ebenfalls eingreifen, der Streit gipfelte in eine körperliche Auseinandersetzung. Die hinzugerufene Polizei klärte am 14. April gegen 18 Uhr, den Sachverhalt. Gegen beide Frauen wurde strafprozessuale Ermittlungen hinsichtlich Körperverletzungsdelikten eingeleitet. pol