Clausthal-Zellerfeld. Der Rotary Club Clausthal-Zellerfeld unterstützt weiterhin Flutopfer. Präsident Brenner lädt Betroffene nun zum Durchatmen in den Harz ein.

Hochwasser 2021 Rotary Club lädt Flutopfer zum Durchatmen in den Harz ein

Die Flutkatastrophe verlangt noch immer von jedem Einzelnen in der betroffenen Region ungeheure Anstrengungen. Jeder Tag ist von der Beseitigung der Folgen geprägt und bringt neue Herausforderungen und Belastungen.

Der Präsident des Rotary Club Clausthal-Zellerfeld, Prof. Dr. Gunther Brenner, hat sich mit seinem Club die Aufgabe gestellt, neben finanziellen Hilfen auch einmal individuelle Momente der Entlastung zu vermitteln.

Die Hilfe für Flutopfer bleibt nach wie vor aktuell

Er lädt eine Gruppe von Betroffenen für ein paar Tage in den Harz ein, um einmal durchatmen und ausspannen zu können. Von April bis Oktober wird neun Familien oder Partnern, Kindern und Hund jeweils eine Woche in Buntenbock, Schulenberg, Torfhaus und St. Andreasberg eine Urlaubswoche gespendet.

Am 8. April wird die erste Familie in Altenau eintreffen. Rotary ist an nachhaltiger Unterstützung orientiert. Gerade darum bleibt die Hilfe für die Flutopfer nach wie vor aktuell, auch wenn neuen bedrohlichen Situationen und weiteren Hilfsmaßnahmen das gleiche Engagement des Clubs entgegengebracht wird.

Weitere Unterstützungsprojekte des Rotary Club

Wer den Rotary Club Clausthal-Zellerfeld dabei unterstützen möchte, sei es für die Ukraine-Hilfe oder die andauernde Bekämpfung der Kinderlähmung, Projekt „End Polio Now”, kann sich durch Überweisung einer Spende auf das Konto des Fördervereins Rotary Club Clausthal-Zellerfeld beteiligen.

Die Kontoverbindung lautet DE18 2689 1484 1002 7777 01 bei der Volksbank im Harz, eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.