Autofahrer wird bei Unfall auf A 7 schwer verletzt

Nörten-Hardenberg. Die Autobahn 7 bei Nörten-Hardenberg muss nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend in Richtung Süden mehrere Stunden lang gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 7 am Sonntagabend ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern schwer verletzt worden. Die beiden Insassen eines weiteren Wagens erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 20.35 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die anschließende Fahrbahnreinigung war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel mehrere Stunden gesperrt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Northeim und Göttingen transportiert. Der entstandene Gesamtschaden beträgt vermutlich rund 80.000 Euro.

Ersten Informationen zufolge war ein Mann aus Köln ins Schleudern geraten. Sein BMW kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Mercedes des 57-Jährigen. Bei der Kollision wurden der Mercedesfahrer schwer, der 24 Jahre alte BMW-Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

jk